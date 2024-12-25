Данія виділяє рекордний військовий бюджет для Гренландії після заяв Трампа

Собача упряжка у Гренландії. Фото: pexels.com

Уряд Данії оголосив про величезне збільшення витрат на оборону Гренландії через кілька годин після того, як обраний президент США Дональд Трамп повторив своє бажання придбати цю арктичну територію. Міноборони Данії погодилось виділити 1,5 мільярда доларів на посилення військових в Гренландії.

Про це повідомляє BBC.

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Гренландія знаходиться майже посередині між Данією та США. Мапа: BBC

Хоча висловлювання Трампа дійсно пролунало скандально, але збільшення військового бюджету з цим не пов'язано. Річ у тому, що Данія посилює безпеку своєї автономної території у зв'язку з агресією Росії (як і весь блок НАТО), а також з зазіханнями на Арктику з боку РФ та Китаю.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що момент оголошення збільшення військового бюджету для Гренландії після заяви Трампа є "іронією долі".

Поулсен сказав, що пакет дозволить придбати два нових інспекційних кораблі, два нових безпілотники великої дальності та дві додаткові упряжки для собак.

Він також включатиме фінансування збільшення персоналу Арктичного командування в столиці Нуук і модернізацію одного з трьох основних цивільних аеропортів Гренландії для обслуговування надзвукових винищувачів F-35.

Чому Гренландія так важлива для США

Ця автономна територія є базою для великого космічного об’єкта США, а ще розташована на найкоротшому шляху з Північної Америки до Європи. До того ж Гренландія має великі запаси корисних копалин.

Трамп заявив на своїй платформі соціальної мережі Truth Social, що "для цілей національної безпеки та свободи в усьому світі Сполучені Штати Америки вважають, що володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

Заява Трампа про Гренландію. Фото: Скриншот

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде відповів на коментарі Трампа , сказавши, що "ми не продаємося". Але він додав, що жителі Гренландії повинні бути відкритими для співпраці та торгівлі, особливо зі своїми сусідами.

Цікаво, що Трамп — не перший президент США, який пропонує купити Гренландію. Вперше ця ідея була висловлена ​​в 1860-х роках під час президентства Ендрю Джонсона.

Нагадаємо, що Трамп визначився із кандидатурами двох заступників голови Пентагону. Він заявив, що на посаду заступника міністра оборони США планує призначити мільярдера Стівена Файнберга, а на посаду заступника міністра оборони з питань політики — Елбріджа Колбі.

Також ми писали, що вчора новообраний президент США дав велику обіцянку Україні. Зокрема, Трамп пообіцяв закінчити війну в нашій країні, а також не допустити Третьої світової війни.