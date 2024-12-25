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Трамп заявил, что хочет Гренландию — Дания усиливает там оборону

25 декабря 2024 02:12
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Дания выделяет рекордный военный бюджет для Гренландии после заявлений Трампа
Собачья упряжка в Гренландии. Фото: pexels.com
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Правительство Дании объявило об огромном увеличении расходов на оборону Гренландии через несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп повторил свое желание приобрести эту арктическую территорию. Минобороны Дании согласилось выделить 1,5 миллиарда долларов на усиление военных в Гренландии.

Об этом сообщает BBC.

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Гренландия находится почти посредине между Данией и США. Карта: BBC

Хотя высказывание Трампа действительно звучит скандально, но увеличение военного бюджета с этим не связано. Дело в том, что Дания усиливает безопасность своей автономной территории в связи с агрессией России (как и весь блок НАТО), а также посягательствами на Арктику со стороны РФ и Китая.

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что момент объявления увеличения военного бюджета для Гренландии после заявления Трампа является "иронией судьбы".

Поулсен сказал, что пакет позволит приобрести два новых инспекционных корабля, два новых беспилотника большой дальности и две дополнительные упряжки для собак.

Он также будет включать в себя финансирование увеличения персонала Арктического командования в столице Нуук и модернизацию одного из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания сверхзвуковых истребителей F-35.

Почему Гренландия так важна для США

Эта автономная территория является базой для крупного космического объекта США, а так же расположена на кратчайшем пути из Северной Америки в Европу. К тому же Гренландия имеет большие запасы полезных ископаемых.

Трамп заявил на своей платформе социальной сети Truth Social, что "для целей национальной безопасности и свободы по всему миру Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью".

Заявление Трампа о Гренландии
Заявление Трампа о Гренландии. Фото: Скриншот

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде ответил на комментарии Трампа, сказав, что "мы не продаемся". Но он добавил, что жители Гренландии должны быть открыты для сотрудничества и торговли, особенно со своими соседями.

Интересно, что Трамп — не первый президент США, предлагающий купить Гренландию. Впервые эта идея была высказана в 1860-х годах во время президентства Эндрю Джонсона.

Напомним, что Трамп определился с кандидатурами двух заместителей главы Пентагона. Он заявил, что на должность замминистра обороны США планирует назначить миллиардера Стивена Файнберга, а на должность замминистра обороны по политике — Элбриджа Колби.

Также мы писали, что вчера новоизбранный президент США дал большое обещание Украине. В частности, Трамп пообещал закончить войну в нашей стране, а также не допустить Третью мировую войну.

США НАТО Дональд Трамп Дания Гренландия

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