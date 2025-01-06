В Politico розповіли про малоймовірні сценарії подій на 2025 рік

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Видання Politico представило список малоймовірних подій, які все ж можуть статися у 2025 році. Такі події мають символічну назву "чорні лебеді".

Про це Politico написало на своєму сайті на початку року.

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"Чорні лебеді" 2025 року

Однією з таких подій видання називає альянс президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзінпіном. Такий союз можливий задля спільного тиску на російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні.

Також, на думку видання, можливими є таємні домовленості Росії, США, Ірану та Ізраїлю щодо іранської ядерної зброї та запобігання конфлікту між Тегераном та Тель-Авівом.

Окрім того, світ може постати перед такими загрозами, як масштабна епідемія, обвал ринку та глобальна паніка.

Наостанок видання повідомило, що від влади може бути усунутий білоруський диктатор Олександр Лукашенко, а штати США можуть змінити кордони.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні здійснила візит до новообраного президента США Дональда Трампа. Зустріч відбулася в його гольф-клубі у Флориді.

У Китаї стався сплеск нової захворюваності. Через респіраторний вірус переповнені лікарні, запроваджено надзвичайні заходи.