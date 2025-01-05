Мелоні зустрілася з Трампом в США — про що говорили

Дональд Трамп та Джорджа Мелоні. Фото: Reuters

Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні у суботу, 4 січня, здійснила візит до новообраного президента США Дональда Трампа. Зустріч відбулася в його гольф-клубі у Флориді.

Про це пише NYT.

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Зустріч Мелоні та Трампа

Неформальна зустріч Мелоні та Трампа відбулася за вечерею в Мар-а-Лаго у Флориді. Видання зазначає, що лідерку італійського уряду розглядають як потенційно сильного партнера.

Причиною є її консервативні повноваження та стабільність правої коаліції, яку вона очолює. Також Мелоні має тісні стосунки з мільярдером Ілоном Маском, який близький до Трампа.

У матеріалі йдеться, що хоч деталей зустрічі не розкривали, але, за повідомленнями італійських ЗМІ, Мелоні планувала поговорити про війну в Україні, торгівельні питання, Близький Схід та про затримання журналістки Сесілії Сали в Тегерані.

Нагадаємо, Маск орендує котедж у маєтку Трампа у Флориді. Сам будинок розташований за кілька сотень метрів від головного.

А політичний експерт Андрій Городницький пояснив, який вплив має Маск на Трампа.