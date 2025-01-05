Мелони встретилась с Трампом в США — о чем говорили

Мелони на встрече с Трампом говорила об Украине, — NYT
Прем'ер-министр Италии Джорджа Мелони в субботу, 4 января, совершила визит к новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Встреча состоялась в его гольф-клубе во Флориде.
Об этом пишет NYT.
Встреча Мэлони и Трампа
Неформальная встреча Мэлони и Трампа состоялась за ужином в Мар-а-Лаго во Флориде. Издание отмечает, что лидера итальянского правительства рассматривают как потенциально сильного партнера.
Причиной являются ее консервативные полномочия и стабильность правой коалиции, которую она возглавляет. Также Мелони имеет тесные отношения с миллиардером Илоном Маском, который близок к Трампу.
В материале говорится, что хоть деталей встречи не раскрывали, но, по сообщениям итальянских СМИ, Мелони планировала поговорить о войне в Украине, торговых вопросах, Ближнем Востоке и о задержании журналистки Сесилии Салы в Тегеране.
Напомним, Маск арендует коттедж в поместье Трампа во Флориде. Сам дом расположен в нескольких сотнях метров от главного.
А политический эксперт Андрей Городницкий объяснил, какое влияние имеет Маск на Трампа.
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