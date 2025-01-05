Мелони встретилась с Трампом в США — о чем говорили

Дональд Трамп и Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Прем'ер-министр Италии Джорджа Мелони в субботу, 4 января, совершила визит к новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Встреча состоялась в его гольф-клубе во Флориде.

Об этом пишет NYT.

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Встреча Мэлони и Трампа

Неформальная встреча Мэлони и Трампа состоялась за ужином в Мар-а-Лаго во Флориде. Издание отмечает, что лидера итальянского правительства рассматривают как потенциально сильного партнера.

Причиной являются ее консервативные полномочия и стабильность правой коалиции, которую она возглавляет. Также Мелони имеет тесные отношения с миллиардером Илоном Маском, который близок к Трампу.

В материале говорится, что хоть деталей встречи не раскрывали, но, по сообщениям итальянских СМИ, Мелони планировала поговорить о войне в Украине, торговых вопросах, Ближнем Востоке и о задержании журналистки Сесилии Салы в Тегеране.

Напомним, Маск арендует коттедж в поместье Трампа во Флориде. Сам дом расположен в нескольких сотнях метров от главного.

А политический эксперт Андрей Городницкий объяснил, какое влияние имеет Маск на Трампа.