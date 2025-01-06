В Politico рассказали о маловероятных сценариях событий на 2025 год

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Издание Politico представило список маловероятных событий, которые все же могут произойти в 2025 году. Такие события имеют символическое название "черные лебеди".

Об этом Politico написало на своем сайте в начале года.

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"Черные лебеди" в 2025 году

Одним из таких событий издание называет альянс президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзинпином. Такой союз возможен для совместного давления на российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине.

Также, по мнению издания, возможны тайные договоренности России, США, Ирана и Израиля относительно иранского ядерного оружия и предотвращения конфликта между Тегераном и Тель-Авивом;

Кроме того, мир может оказаться перед такими угрозами, как масштабная эпидемия, обвал рынка и глобальная паника.

Напоследок издание сообщило, что от власти может быть отстранен белорусский диктатор Александр Лукашенко, а штаты США могут изменить границы.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони совершила визит к новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Встреча состоялась в его гольф-клубе во Флориде.

В Китае произошел всплеск новой заболеваемости. Из-за респираторного вируса переполнены больницы, введены чрезвычайные меры.