Фредерік X змінив герб — чому це важливо для Гренландії

Король Данії Фредерік X. Фото: Reuters

Король Данії Фредерік X прийняв резонансне рішення, змінивши королівський герб. Зокрема, він зробив символи Гренландії та Фарерських островів більш помітними. Це рішення викликало здивування у деяких істориків і було розцінено як непрямий докір колишньому президенту США Дональду Трампу через його спроби придбати Гренландію.

Про це повідомляє The Guardian.

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Після відставки королеви Маргрете наприкінці 2023 року Фредерік X зайняв трон і дав зрозуміти, що його пріоритетом є збереження автономних територій у складі Королівства Данії.

Попередній герб впродовж 500 років включав три корони — символ Кальмарської унії. Замість них на гербі тепер зображені білий ведмідь і баран, які символізують Гренландію та Фарерські острови відповідно.

Як змінився герб Данії. Фото: The Guardian

Королівський дім пояснив, що три корони більше не актуальні, а новий герб має підкреслити авторитет і єдність данської співдружності.

Дональд Трамп тисне на Данію

Новий президент США Трамп минулого місяця знову заявив, що хоче, аби США купили Гренландію, а прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде нещодавно звинуватив Данію в геноциді у відповідь на розслідування скандалу з примусовими контрацептивами 1960-х і 70-х років.

У власному новорічному зверненні Егеде посилив заклики до незалежності Гренландії і закликав зняти "кайдани колоніальної епохи".

"Ми всі об'єднані, і кожен з нас відданий Королівству Данія. Від данської меншини в Південному Шлезвігу — який навіть знаходиться за межами королівства — і аж до Гренландії. Ми належимо один одному", — сказав король Данії Фредерік X у новорічному зверненні.

Зміна герба є сенсацією

Історики називають зміну герба історичною сенсацією. Дік Гаррісон, професор Лундського університету, підкреслив, що символ трьох корон пережив багато важливих етапів в історії Данії. Його вилучення він вважає важливим політичним кроком. Починаючи з 1819 року, королівський герб змінювався тричі: у 1903, 1948 та 1972 роках. Але останні зміни викликали шок у деяких колах.

Нагадаємо, наприкінці грудня Дональд Трамп публічно висловив своє бажання купити Гренландію. Через це Данія виділила рекордні кошти на оборону.

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