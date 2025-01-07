Фредерік X змінив герб — чому це важливо для Гренландії

Король Данії змінив герб країни після скандальної заяви Трампа
Король Данії Фредерік X прийняв резонансне рішення, змінивши королівський герб. Зокрема, він зробив символи Гренландії та Фарерських островів більш помітними. Це рішення викликало здивування у деяких істориків і було розцінено як непрямий докір колишньому президенту США Дональду Трампу через його спроби придбати Гренландію.
Про це повідомляє The Guardian.
Король Данії змінив герб країни
Після відставки королеви Маргрете наприкінці 2023 року Фредерік X зайняв трон і дав зрозуміти, що його пріоритетом є збереження автономних територій у складі Королівства Данії.
Попередній герб впродовж 500 років включав три корони — символ Кальмарської унії. Замість них на гербі тепер зображені білий ведмідь і баран, які символізують Гренландію та Фарерські острови відповідно.
Королівський дім пояснив, що три корони більше не актуальні, а новий герб має підкреслити авторитет і єдність данської співдружності.
Дональд Трамп тисне на Данію
Новий президент США Трамп минулого місяця знову заявив, що хоче, аби США купили Гренландію, а прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде нещодавно звинуватив Данію в геноциді у відповідь на розслідування скандалу з примусовими контрацептивами 1960-х і 70-х років.
У власному новорічному зверненні Егеде посилив заклики до незалежності Гренландії і закликав зняти "кайдани колоніальної епохи".
"Ми всі об'єднані, і кожен з нас відданий Королівству Данія. Від данської меншини в Південному Шлезвігу — який навіть знаходиться за межами королівства — і аж до Гренландії. Ми належимо один одному", — сказав король Данії Фредерік X у новорічному зверненні.
Зміна герба є сенсацією
Історики називають зміну герба історичною сенсацією. Дік Гаррісон, професор Лундського університету, підкреслив, що символ трьох корон пережив багато важливих етапів в історії Данії. Його вилучення він вважає важливим політичним кроком. Починаючи з 1819 року, королівський герб змінювався тричі: у 1903, 1948 та 1972 роках. Але останні зміни викликали шок у деяких колах.
Нагадаємо, наприкінці грудня Дональд Трамп публічно висловив своє бажання купити Гренландію. Через це Данія виділила рекордні кошти на оборону.
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