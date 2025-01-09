Волц объяснил, зачем Трампу нужен контроль США над Гренландией

Майк Волц. Фото: Reuters

Недавно избранный президент США Дональд Трамп возобновил свою идею о том, чтобы установить контроль над Гренландией и даже ее купить. Это связано с тем, что остров является важным для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

Об этом в интервью Fox News заявил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц, сообщает Reuters.

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Агентство пишет, что во время интервью Волцу был задан вопрос о желании Дональда Трампа установить контроль Соединенных Штатов над арктическим островом. В частности, журналист отметил, что у США "есть Россия, которая пытается стать королем Арктики, с более чем 60 ледоколами, некоторые из которых атомные". На что Волц, видимо, перебив ведущего, сказал следующее.

"У нас их два, и один только что загорелся. Речь идет о критически важных минералах. Речь идет о природных ресурсах. Речь идет о том, что по мере отступления полярных ледяных шапок китайцы теперь строят ледоколы и продвигаются туда. Так что это нефть и газ. Это наша национальная безопасность", — заявил советник Трампа.

Издание уточняет, что Трамп, который вступит в должность президента 20 января, во вторник отказался исключить использование военных или экономических действий для приобретения острова, который является частью автономной территории Дании. Во время первого президентского срока Дональд Трамп предлагал Дании продать Гренландию США, однако датское правительство отвергло эту идею.

Напомним, что на днях избранный президент Соединенных Штатов заявил, что необходимо заключить соглашение о присоединении Гренландии к США. Заявление прозвучало после того, как его сын, Дональд Трамп-младший, вместе с представителями Республиканской партии посетил остров.

Также мы писали, что после заявлений Трампа-старшего король Дании Фредерик Х изменил королевский герб. Он сделал символы Гренландии и Фарерских островов более заметными.