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Трамп снова поднял вопрос присоединения Гренландии к США

7 января 2025 21:32
Катерина Османская - Редактор
Трамп хочет присоединить Гренландию к США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Катерина Османская - Редактор

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости заключения соглашения о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам. Это заявление прозвучало после того, как его сын, Дональд Трамп-младший, вместе с представителями Республиканской партии посетил остров.

Об этом Трамп сказал на пресс-конференции в имении Мар-а-Лаго во вторник, 7 января.

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"Дональд Трамп-младший и мои представители от Республиканской партии приземлились в Гренландии. Прием был замечательным. Им и всему Свободному миру нужны безопасность, защита, сила и мир! Это соглашение должно состояться. MAGA. Сделаем Гренландию великой снова!" — написал Трамп в своем заявлении.

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Скриншот поста Трампа

Несмотря на это заявление, визит Трампа-младшего в Гренландию носил частный характер и длился всего один день.

Сообщается, что никаких официальных встреч с местными чиновниками не планировалось. Сам Трамп-младший в шутку отметил, что "не планирует покупать Гренландию".

Кроме того, позже Трамп заявил, что не исключает возможности использования военной силы или экономического давления, чтобы установить контроль над Гренландией и Панамским каналом. Его комментарий прозвучал в ответ на вопросы репортера по этим объектам.

"Нет, я не могу вас заверить, что этого не произойдет. Но я могу сказать, что эти объекты нам нужны для экономической безопасности. Панамский канал был построен для наших военных и имеет жизненно важное значение для нашей страны. Сейчас он эксплуатируется Китаем, а мы отдали его Панаме. Мы не передавали его Китаю, а они злоупотребляют этим", — сказал Трамп.

Как известно, тема присоединения Гренландии к США впервые серьезно прозвучала еще в 2019 году, когда Трамп на посту президента заявил о возможности приобретения острова. Эта идея вызвала значительный международный резонанс и критику, особенно со стороны Дании, в состав которой входит Гренландия.

Напомним, в конце декабря Трамп публично выразил свое желание купить Гренландию. Из-за этого Дания выделила рекордные средства на оборону.

Тем временем в Дании король Фредерик X изменил герб страны в ответ на заявления Трампа о покупке Гренландии.

США Дональд Трамп Гренландия политики страны

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