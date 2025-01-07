Трамп хоче приєднати Гренландію до США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про необхідність укладення угоди щодо приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Ця заява пролунала після того, як його син, Дональд Трамп-молодший, разом із представниками Республіканської партії відвідав острів.

Про це Трамп сказав на пресконференції у Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня.

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Що сказав Трамп про приєднання Гренландії

"Дональд Трамп-молодший та мої представники від Республіканської партії приземлилися в Гренландії. Прийом був чудовим. Їм і всьому Вільному світу потрібні безпека, захист, сила і мир! Ця угода має відбутися. MAGA. Зробимо Гренландію великою знову!" — написав Трамп у своїй заяві.

Скриншот допису Трампа

Попри цю заяву, візит Трампа-молодшого до Гренландії мав приватний характер і тривав лише один день.

Повідомляється, що жодних офіційних зустрічей із місцевими чиновниками не планувалося. Сам Трамп-молодший жартома зазначив, що "не планує купувати Гренландію".

Крім того, пізніше Трамп заявив, що не виключає можливості використання військової сили чи економічного тиску, щоб встановити контроль над Гренландією та Панамським каналом. Його коментар пролунав у відповідь на запитання репортера щодо цих об’єктів.

"Ні, я не можу вас запевнити, що цього не станеться. Але я можу сказати, що ці об’єкти нам потрібні для економічної безпеки. Панамський канал був побудований для наших військових, і він має життєво важливе значення для нашої країни. Зараз він експлуатується Китаєм, а ми віддали його Панамі. Ми не передавали його Китаю, а вони зловживають цим", — сказав Трамп.

Як відомо, тема приєднання Гренландії до США вперше серйозно пролунала ще в 2019 році, коли Трамп на посаді президента заявив про можливість придбання острова. Ця ідея викликала значний міжнародний резонанс і критику, особливо з боку Данії, до складу якої входить Гренландія.

Нагадаємо, наприкінці грудня Трамп публічно висловив своє бажання купити Гренландію. Через це Данія виділила рекордні кошти на оборону.

Тим часом у Данії король Фредерік X змінив герб країни у відповідь на заяви Трампа про купівлю Гренландії.