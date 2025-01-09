Пожары в Калифорнии — сын Трампа вспомнил о помощи спасателям Украины

Дональд Трамп-младший. Фото: Reuters

Масштабные лесные пожары охватили город Лос-Анджелес в Калифорнии. Сын новоизбранного президента США Дональда Трампа на этом фоне упомянул о передаче запасов Украине.

Об этом Дональд Трамп-младший написал в соцсети "X" в среду, 8 января.

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Сын Трампа упомянул об Украине на фоне пожаров в Калифорнии

Сын Трампа и раньше часто позволял себе резкие комментарии по Украине. В этот раз он упомянул о помощи, которую пожарная служба Лос-Анджелеса предоставила Украине в марте 2022 года.

"О, конечно, пожарные Лос-Анджелеса пожертвовали Украине часть своих запасов", — написал Дональд Трамп-младший.

Сообщение Дональда Трампа-младшего.

Фото: скриншот

Этот твит распространил и Илон Маск. Ранее на фоне пожаров в Калифорнии он напомнил, что USAID во время президентства Джо Байдена профинансировал 16 пожарных департаментов Украины.

Сообщение Илона Маска. Фото: скриншот

Напомним, Франция выступила с призывом к ЕС активнее использовать законодательство для защиты от внешнего вмешательства. Это произошло после того, как премьер-министр Испании Педро Санчес подверг критике Илона Маска за его влияние на европейскую политику через социальную сеть X.

Новоизбранный Президент США Дональд Трамп оценил слова украинского лидера Владимира Зеленского во время его интервью Лексу Фридману. Речь идет о том, что мир возможен только благодаря Трампу.