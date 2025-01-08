Трамп оцінив слова Зеленського про мир завдяки йому

Новообраний Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

Новообраний Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оцінив слова українського лідера Володимира Зеленського під час його інтервʼю Лексу Фрідману. Йдеться про те, що "мир можливий лише завдяки Трампу".

Дональд Трамп поділився цими словами Володимира Зеленського у своїй соцмережі Truth Social.

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Допис Трампа. Фото: скриншот

Трампу сподобалися слова Зеленського

Трамп виділив слова Зеленського, що саме завдяки йому можливий мир. Водночас інші світові лідери зазнали невдачі в цьому питанні.

Крім того, інтервʼю також поділився Ілон Маск. Це сталося вперше без звичних глузувань з України та її лідера.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що на російського диктатора Путіна може вплинути Трамп, оскільки у нього достатньо влади.

Також український лідер висловив бажання відвідати інавгурацію Дональда Трампа, зауваживши, що приїде лише за умови отримання запрошення.