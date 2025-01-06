Інтерв'ю Зеленського для Фрідмана - реакція Ілона Маска

Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. У ньому йшлося, зокрема, про війну в Україні та боротьбу з корупцією.

Американський бізнесмен Ілон Маск поділився інтерв'ю на своїй сторінці в X у понеділок, 6 січня.

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Here's my conversation with Volodymyr Zelenskyy (@ZelenskyyUa).



It was an intense and heartfelt conversation, my goal for which was to do my small part in pushing for peace.



We spoke in a mix of 3 languages: English, Ukrainian, and Russian. It's fully dubbed in each of those 3… pic.twitter.com/2zoxM0FG89 — Lex Fridman (@lexfridman) January 5, 2025

Реакція Маска на інтерв'ю

Маск просто зробив репост допису Фрідмана з посиланням на інтерв'ю із Зеленським.

"Інтерв'ю з Зеленським", — додав він.

Скриншот допису Маска

Зазначимо, що у листопаді 2024 року між Зеленським та Маском виникла публічна суперечка. Під час інтерв'ю для "Українського радіо" український президент заявив про незалежність нашої країни та наголосив, що жодна держава не може змусити нас "сісти й слухати" за столом переговорів.

Тоді Маск у дописі в X висміяв цю заяву, написавши "У нього дивовижне почуття гумору". Це викликало різні реакції в суспільстві та медіа: деякі сприйняли його як натяк на політичний досвід Зеленського, враховуючи його минуле як коміка, тоді як інші вважали це недоречним втручанням у політичні справи України.

Раніше Маск неодноразово висловлювався на політичні теми, що стосуються України, зокрема щодо війни з Росією та можливих шляхів досягнення миру.

Скриншот допису Маска

Однак саме інтерв'ю Зеленського Фрідману американський бізнесмен вирішив ніяк не коментувати.

Нагадаємо, під час перекладу інтерв'ю Фрідман викривив сенс висловлення українського лідера про те, що Україна карає корупцію "ляпасом по руці".

Також президент України навів потужний метафоричний приклад, як Путін ставився до чеченців під час війни в Ічкерії.