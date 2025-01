Фрідмана звинуватили в неправильному перекладі інтерв'ю з Зеленським

Володимир Зеленський та Лекс Фрідман. Фото: Telegram/Lex Fridman

Американський подкастер Лекс Фрідман взяв інтерв'ю у Президента України Володимира Зеленського. Під час перекладу він викривив сенс висловлення українського лідера.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на глядачів, які це помітили.

🚨 Kremlin asset Lex Fridman weaponized fake English dubbing of Zelensky interview done in Russian. The asshole dubbed Zelensky saying Ukraine punishes corruption with a "slap on the wrist." The idiom doesn't exist in Russian, whereas in English it means inconsequential reprimand pic.twitter.com/6UdM6DwqcL — Igor Sushko (@igorsushko) January 5, 2025

Фрідман викривив висловлення Зеленського

Так, Фрідман озвучив російською слова Зеленського про те, що Україна карає корупцію "ляпасом по руці". Однак у російській мові не існує такої ідіоми, тоді як в англійській вона означає несуттєву догану.

Українською президент сказав "ми били всіх по руках" — "We beat everyone on the hands". Натомість "slap on the wrist" в англійській мові має прямо протилежне значення — "плескати по зап'ястю". Це означає, що з корупцією практично нічого не роблять або вдаються до слабких дій.

Фрідман відреагував на критику

Згодом після критики перекладу Фрідман попросив вибачення та пообіцяв виправити помилки. Він запропонував аудиторії обрати правильний варіант для фрази "We slapped everyone on the wrist" ("Ми били по руках всіх"):

"we slapped everyone's hands";

"we hit everyone's hands";

"we beat everyone's hands";

"we cracked down on everyone";

"we cracked down hard on everyone";

"we firmly reprimanded everyone";

"we punished everyone".

Журналіст вважає, що останній варіант є найзрозумілішим, але не зовсім точний, оскільки президент мав на увазі рішуче зупинення ще до скоєння злочину. Тому він визначив найкращі вирази, які передають чіткість і твердість — "we hit everyone's hands" та "we cracked down on everyone".

Скриншот допису Фрідмана

