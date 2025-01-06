Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Інтерв'ю Зеленського — Фрідман зробив помилку в перекладі arrow

Інтерв'ю Зеленського — Фрідман зробив помилку в перекладі

6 січня 2025 12:04
Євгенія Брюховецька - редактор
Фрідмана звинуватили в неправильному перекладі інтерв'ю з Зеленським
Володимир Зеленський та Лекс Фрідман. Фото: Telegram/Lex Fridman
Євгенія Брюховецька - редактор

Американський подкастер Лекс Фрідман взяв інтерв'ю у Президента України Володимира Зеленського. Під час перекладу він викривив сенс висловлення українського лідера.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на глядачів, які це помітили.

Читайте також:

Фрідман викривив висловлення Зеленського

Так, Фрідман озвучив російською слова Зеленського про те, що Україна карає корупцію "ляпасом по руці". Однак у російській мові не існує такої ідіоми, тоді як в англійській вона означає несуттєву догану. 

Українською президент сказав "ми били всіх по руках" — "We beat everyone on the hands". Натомість "slap on the wrist" в англійській мові має прямо протилежне значення — "плескати по зап'ястю". Це означає, що з корупцією практично нічого не роблять або вдаються до слабких дій.

Фрідман відреагував на критику

Згодом після критики перекладу Фрідман попросив вибачення та пообіцяв виправити помилки. Він запропонував аудиторії обрати правильний варіант для фрази "We slapped everyone on the wrist" ("Ми били по руках всіх"):

  • "we slapped everyone's hands";
  • "we hit everyone's hands";
  • "we beat everyone's hands";
  • "we cracked down on everyone";
  • "we cracked down hard on everyone";
  • "we firmly reprimanded everyone";
  • "we punished everyone".

Журналіст вважає, що останній варіант є найзрозумілішим, але не зовсім точний, оскільки президент мав на увазі рішуче зупинення ще до скоєння злочину. Тому він визначив найкращі вирази, які передають чіткість і твердість — "we hit everyone's hands" та "we cracked down on everyone".

null
Скриншот допису Фрідмана
null
Скриншот допису Фрідмана

Раніше Новини.LIVE зібрали головні тези Зеленського, які він озвучив у рамках інтерв'ю Фрідману. Мова йшла і про переговори з РФ, і про корупцію в Україні, а також не обійшлось без критики підписантів Будапештського меморандуму.

Крім того, Зеленський пояснив, чому наразі неможливо провести вибори в Україні.

Володимир Зеленський інтерв'ю війна в Україні звинувачення переклад

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:58 Клименко сказав, яку техніку РФ знищили нацгвардійці за свята

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

17:50 Небезпечний період у 2025 році — коли долар може злетіти в ціні

17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

17:19 Суд у РФ над полоненими — звільнений боєць розповів про катування

17:18 Двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису

17:58 Клименко сказав, яку техніку РФ знищили нацгвардійці за свята

17:50 Небезпечний період у 2025 році — коли долар може злетіти в ціні

17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

17:19 Суд у РФ над полоненими — звільнений боєць розповів про катування

17:18 Двоє підлітків намагалися переправити ухилянта човном через Тису

17:18 Евакуація з-під обстрілів — поліція вивезла сім'ю з Костянтинівки

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

Text

17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

Text

13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла