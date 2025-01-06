Фридмана обвинили в неправильном переводе интервью с Зеленским

Интервью Зеленского — Фридман сделал ошибку в переводе
Американский подкастер Лекс Фридман взял интервью у Президента Украины Владимира Зеленского. Во время перевода он исказил смысл высказывания украинского лидера.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на зрителей, которые это заметили.
🚨 Актив Кремля Лекс Фридман вооружился фальшивым английским дубляжом интервью Зеленского, сделанного на русском языке. Придурок дублировал слова Зеленского о том, что Украина наказывает коррупцию "шлепком по рукам." Эта идиома не существует в русском языке, тогда как в английском языке она означает бессодержательный выговор pic.twitter.com/6UdM6DwqcL— Игорь Сушко (@igorsushko) 5 января 2025
Фридман исказил высказывание Зеленского
Так, Фридман озвучил на русском слова Зеленского о том, что Украина наказывает коррупцию "пощечиной по руке". Однако в русском языке не существует такой идиомы, тогда как в английском она означает несущественный выговор.
На украинском президент сказал "мы били всех по рукам" — "We beat everyone on the hands". А "slap on the wrist" в английском языке имеет прямо противоположное значение — "хлопать по зап'ястью". Это означает, что с коррупцией практически ничего не делают или прибегают к слабым действиям.
Фридман отреагировал на критику
Позже после критики перевода Фридман попросил прощения и пообещал исправить ошибки. Он предложил аудитории выбрать правильный вариант для фразы "We slapped everyone on the wrist" ("Мы били по рукам всех"):
- "we slapped everyone's hands";
- "we hit everyone's hands";
- "we beat everyone's hands";
- "we cracked down on everyone";
- "we cracked down hard on everyone";
- "we firmly reprimanded everyone";
- "we punished everyone".
Журналист считает, что последний вариант является самым понятным, но не совсем точный, поскольку президент имел в виду решительную остановку еще до совершения преступления. Поэтому он определил наилучшие выражения, которые передают четкость и твердость — "we hit everyone's hands" и "we cracked down on everyone".
Ранее Новини.LIVE собрали главные тезисы Зеленского, которые он озвучил в рамках интервью Фридману. Речь шла и о переговорах с РФ, и о коррупции в Украине, а также не обошлось без критики подписантов Будапештского меморандума.
Кроме того, Зеленский объяснил, почему сейчас невозможно провести выборы в Украине.
Читайте Новини.LIVE!