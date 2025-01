Фридмана обвинили в неправильном переводе интервью с Зеленским

Владимир Зеленский и Лекс Фридман. Фото: Telegram/Lex Fridman

Американский подкастер Лекс Фридман взял интервью у Президента Украины Владимира Зеленского. Во время перевода он исказил смысл высказывания украинского лидера.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на зрителей, которые это заметили.

Читайте также:

🚨 Актив Кремля Лекс Фридман вооружился фальшивым английским дубляжом интервью Зеленского, сделанного на русском языке. Придурок дублировал слова Зеленского о том, что Украина наказывает коррупцию "шлепком по рукам." Эта идиома не существует в русском языке, тогда как в английском языке она означает бессодержательный выговор pic.twitter.com/6UdM6DwqcL — Игорь Сушко (@igorsushko) 5 января 2025

Фридман исказил высказывание Зеленского

Так, Фридман озвучил на русском слова Зеленского о том, что Украина наказывает коррупцию "пощечиной по руке". Однако в русском языке не существует такой идиомы, тогда как в английском она означает несущественный выговор.

На украинском президент сказал "мы били всех по рукам" — "We beat everyone on the hands". А "slap on the wrist" в английском языке имеет прямо противоположное значение — "хлопать по зап'ястью". Это означает, что с коррупцией практически ничего не делают или прибегают к слабым действиям.

Фридман отреагировал на критику

Позже после критики перевода Фридман попросил прощения и пообещал исправить ошибки. Он предложил аудитории выбрать правильный вариант для фразы "We slapped everyone on the wrist" ("Мы били по рукам всех"):

"we slapped everyone's hands";

"we hit everyone's hands";

"we beat everyone's hands";

"we cracked down on everyone";

"we cracked down hard on everyone";

"we firmly reprimanded everyone";

"we punished everyone".

Журналист считает, что последний вариант является самым понятным, но не совсем точный, поскольку президент имел в виду решительную остановку еще до совершения преступления. Поэтому он определил наилучшие выражения, которые передают четкость и твердость — "we hit everyone's hands" и "we cracked down on everyone".

Скриншот поста Фридмана

Скриншот поста Фридмана

Ранее Новини.LIVE собрали главные тезисы Зеленского, которые он озвучил в рамках интервью Фридману. Речь шла и о переговорах с РФ, и о коррупции в Украине, а также не обошлось без критики подписантов Будапештского меморандума.

Кроме того, Зеленский объяснил, почему сейчас невозможно провести выборы в Украине.