Володимир Зеленський три години відповідав на питання журналіста з США й ось основні тези його інтерв'ю

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський три години присвятив розмові з впливовим американським подкастером Лексом Фрідманом, у рамках якої відповідав на питання, що хвилюють та цікавлять громадян України та США. Мова йшла і про переговори з РФ, і про корупцію в Україні, а також не обійшлось без критики підписантів Будапештського меморандуму.

Новини.LIVE зібрали головні тези Зеленського, які він озвучив у рамках цього інтерв'ю.

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Про візит Трампа в Україну

На думку Зеленського, новообраний президент США Дональд Трамп може стати першим, хто прибуде в Україну на літаку. Звичайно, це станеться після припинення війни.

"Війна закінчиться. І президент Трамп може бути першим лідером, який прилетить на літаку. Мені здається, що це було б символічно — на літаку", — зазначив він.

Журналіст пожартував, що це може статися вже 25 січня, припустивши, що візит відбудеться на борту Air Force One.

Хто не дозволив України стати членом НАТО

Однією з причин нападу РФ на Україну було й те, що Україна не є членом НАТО, а така можливість була у 2008 році, заявив в інтерв'ю Зеленський. За його словами, США були не проти, але всі плани зламала Ангела Меркель, що тоді очолювала Німеччину.

"Всі дивляться на Америку завжди. Всі були за, а хто проти? Меркель. Так ось, вона була проти, адже "рускіє нє так посмотрят". І вона змусила всіх не дати Україні запрошення в НАТО", — сказав Зеленський.

Як Лукашенко вибачався перед Зеленським

В розмові голова держави торкнувся і початку широкомасштабного вторгнення РФ з боку Білорусі. Зеленський розповів, що дзвонив Лукашенко і дорікав за дозвіл напасти з території РБ, а той вибачався і пропонував для сатисфакції вдарити по його НПЗ у Мозирі.

"Я говорив з Лукашенком телефоном, і він вибачався. І він казав, що нічого не контролював і це було рішення Путіна. Говорив, що просив Путіна не воювати. Я йому сказав, що вважаю його таким самим убивцею. Тоді Лукашенко запропонував у відповідь вдарити по Мозирському НПЗ в Білорусі, бо "ти ж знаєш, як багато він для мене значить"", — заявив Зеленський.

Критика гарантів Будапештського меморандуму

Дісталось в інтерв'ю і підписантам Будапештського меморандуму, за яким країни мали б захистити Україну від вторгнення в обмін на ядерну зброю.

"Це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки. Було написано "запевнення"... Це ж найбільші держави. Це ядерна п'ятірка (США, Росія та Велика Британія, а потім до них доєдналися Франція та Китай). Зараз треба було би знайти всіх цих людей, хто все це придумав, і просто посадити в тюрму", — наголосив український лідер.

Припинення вогню та переговори

В межах тематики агресії Росії проти України Зеленський зробив декілька заяв про аспекти припинення вогню та мирні переговори. Президент зазначив, що для забезпечення припинення вогню Україні потрібне постачання зброї для відбиття майбутніх нападів РФ.

"Якщо зупинка вогню буде працювати, ніхто не збирається цю зброю використовувати. Але вона повинна буде залишитися, а не як раніше, за всієї поваги до США. Я не хочу, щоб ситуація повторилася, як було з Байденом", — сказав глава держави.

Для того щоб вести переговори, Україні треба мати сильну позицію. Загалом треба не просто розмовляти, а закінчувати війну, і це можна зробити за допомогою президента США.

"Треба просто бути в сильній позиції, і щоб той, хто напроти вас, щоб він цього хотів. Ви думаєте, Путін хоче закінчити війну? Це дуже наївно. Це дуже наївно вважати, що він хоче завершити війну", — зазначив президент України.

В цьому аспекті, на думку Зеленського, на Путіна може вплинути новообраний президент США Дональд Трамп. У нього достатньо влади, щоб тиснути на диктатора РФ.

Чому не відбулись вибори й коли вони стануть можливими

Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману пояснив причини скасування виборів в Україні. Адже є Конституція, а є воєнний стан, через який парламентські та президентські вибори не могли відбутись в Україні не тільки через фактор небезпеки для виборців, але й через недовіру до онлайн-голосування, бо можливі кібератаки з боку РФ.

"Чому суспільство проти виборів? Зрозуміло, чому. Тому що ми хочемо вибори, яким ми хочемо довіряти. Вісім з половиною мільйонів виїхали за кордон", — заявив Зеленський.

Але, за словами Зеленського, він сподівається, що в цьому році війна закінчиться і через дев'яносто днів після її закінчення можуть бути вибори.

Корупція та боротьба з нею

Голова держави акцентував свою увагу і на важливості боротьби з корупцією під час війни. За його словами, Україна запобігала нецільовому використанню коштів, які надали партнери.

"В більшості ми не отримували гроші, ми отримували зброю. Там, де ми бачили ризики, що щось може бути, били по руках всіх. І, повірте, йдеться не тільки про Україну. На всьому шляху отримання (Зброї. — Ред.) є ті чи інші люди чи компанії, які хочуть заробити на війні. Але ми не заробляли, і якщо ми знаходили когось — били по руках, і будемо це робити", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, глава держави в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що хотів би побувати на інавгурації Дональда Трампа. Однак, за словами глави держави, це може статись лише у разі запрошення.

Володимир Зеленський також розповів, чи буде балотуватись на наступних президентських виборах. Він зазначив, що зараз дуже складно відповісти на це питання і назвав причину.