Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський відповів, чи буде балотуватись на наступних виборах arrow

Зеленський відповів, чи буде балотуватись на наступних виборах

5 січня 2025 23:34
Ольга Антоновська - редактор
Вибори президента України — чи буде Зеленський балотуватись
Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Володимир Зеленський зізнався, що відповісти на питання щодо його балотування на наступних президентських виборах зараз досить складно. Це залежить, зокрема, й від того, як до цього поставиться його родина.

Про це глава держави Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.

Читайте також:

Чи піде Зеленський на другий президентський термін

Як зазначив Володимир Зеленський, наразі немає точної відповіді щодо того, чи буде він балотуватись на наступний термін. Глава держави заявив, що це дуже складне питання.

"Це залежить від того, як завершиться ця війна. Все залежить від того, що люди хочуть. В основному це залежить від людей, в першу чергу, і звичайно ж від моєї сім'ї. В нас не було часу, щоб поговорити це з моєю сім'єю. І, звісно, не було можливості, тому що зараз ми про це не думаємо", — сказав Зеленський.

Він також додав, що зараз в Україні багато говорять про майбутні вибори. Зокрема, й дехто з політиків та представників опозиції про це говорять.

"Я думаю, що може бути багато кандидатів. Ми не знаємо, що насправді буде. Вони мають право балотуватися. Якщо хочуть і мають можливість, то можуть балотуватися і діяти, як бажають. Найважливіше, що вони роблять зараз. Я думаю, що всі ці люди — відомі українці і дуже важливо, щоб вони робили все від них залежне сьогодні, а не починали якусь виборчу компанію. Я думаю, що проведення виборів під час війни може спричинити розкол у нашому народі", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що Україна бореться з корупцією та намагається покарати тих, хто цим займається. Він наголосив, що зараз у в'язниці сидить один із найвпливовіших олігархів Ігор Коломойський.

Президент України також різко висловився про дії партнерів перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про те, коли Україна просила допомоги.

Володимир Зеленський вибори політики президент війна в Україні посада

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:32 Чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що вирішив суд

01:31 Душив в обіймах — Зеленський про війну Путіна у Чечні

01:30 Екскомандир "Азова" назвав спосіб мобілізації суспільства

Термінова новина

01:25 У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо

00:33 У 2008 році Україна могла бути в НАТО — хто проголосував проти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:07 На Київщині лунають вибухи — що відомо

5 січня 2025

23:58 Лукашенко вибачався та просив вдарити по НПЗ — заява Зеленського

23:58 Зеленський розкритикував гарантів Будапештського меморандуму

23:57 Били по руках всіх — Зеленський про корупцію під час війни

23:54 Відкриття аеропортів України — Зеленський назвав умови

01:32 Чоловік переправляв ухилянтів за кордон — що вирішив суд

01:31 Душив в обіймах — Зеленський про війну Путіна у Чечні

01:30 Екскомандир "Азова" назвав спосіб мобілізації суспільства

Термінова новина

01:25 У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо

00:33 У 2008 році Україна могла бути в НАТО — хто проголосував проти

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:07 На Київщині лунають вибухи — що відомо

5 січня 2025

23:58 Лукашенко вибачався та просив вдарити по НПЗ — заява Зеленського

23:58 Зеленський розкритикував гарантів Будапештського меморандуму

23:57 Били по руках всіх — Зеленський про корупцію під час війни

23:54 Відкриття аеропортів України — Зеленський назвав умови

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

Text

17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

3 січня 2025
Text

21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

Text

18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів

Text

13:00 Зеленський готується до зустрічі з Трампом — ефір День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказав, скільки часу потрібно для підготовки штурмовика

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:29 Нардеп сказав, чому аудити щодо укриттів залишаються непублічними

Text

11:55 В "Айдарі" назвали оптимальний вік для мобілізації

Text

11:18 Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Text

09:34 Головні новини та події 2024 року, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла