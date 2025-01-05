Вибори президента України — чи буде Зеленський балотуватись

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Володимир Зеленський зізнався, що відповісти на питання щодо його балотування на наступних президентських виборах зараз досить складно. Це залежить, зокрема, й від того, як до цього поставиться його родина.

Про це глава держави Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.

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Як зазначив Володимир Зеленський, наразі немає точної відповіді щодо того, чи буде він балотуватись на наступний термін. Глава держави заявив, що це дуже складне питання.

"Це залежить від того, як завершиться ця війна. Все залежить від того, що люди хочуть. В основному це залежить від людей, в першу чергу, і звичайно ж від моєї сім'ї. В нас не було часу, щоб поговорити це з моєю сім'єю. І, звісно, не було можливості, тому що зараз ми про це не думаємо", — сказав Зеленський.

Він також додав, що зараз в Україні багато говорять про майбутні вибори. Зокрема, й дехто з політиків та представників опозиції про це говорять.

"Я думаю, що може бути багато кандидатів. Ми не знаємо, що насправді буде. Вони мають право балотуватися. Якщо хочуть і мають можливість, то можуть балотуватися і діяти, як бажають. Найважливіше, що вони роблять зараз. Я думаю, що всі ці люди — відомі українці і дуже важливо, щоб вони робили все від них залежне сьогодні, а не починали якусь виборчу компанію. Я думаю, що проведення виборів під час війни може спричинити розкол у нашому народі", — сказав глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що Україна бореться з корупцією та намагається покарати тих, хто цим займається. Він наголосив, що зараз у в'язниці сидить один із найвпливовіших олігархів Ігор Коломойський.

Президент України також різко висловився про дії партнерів перед початком повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про те, коли Україна просила допомоги.