Корупція в Україні — Зеленський заявив, що з цим борються

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Україна бореться з корупцією та намагається покарати тих, хто цим займається. Зокрема, зараз у в'язниці сидить один із найвпливовіших олігархів Ігор Коломойський.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.

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Як зазначив глава держави, в Україні дійсно є проблеми з корупцією. Однак, за словами Зеленського, розв'язанням цієї проблеми займаються.

"Сказати, що в нас немає корупції — це збрехати. Просто ми відкрито про це говоримо. Ми з цим реально боремось. У нас у в'язниці сидить найвпливовіший до мене олігарх за роки незалежності. І ніхто не зміг з ним нічого зробити. Ні США, що вони тільки не робили через виведення грошей тощо. Є кримінальні справи в Сполучених Штатах. Ні Європа з ним (Коломойським. — Ред.) нічого не могли зробити. Тобто з олігархами ми багато всього зробили", — заявив глава держави.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману назвав політика, який може стати першим, хто прибуде в Україну на літаку. Він зазначив, що це може бути Дональд Трамп.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про системну проблему у війську та в країні. Він зазначив, що йдеться про корупцію, про яку всі знають, але мовчать.