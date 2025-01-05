Корупція в Україні — Зеленський заявив, що з цим борються

У в'язниці сидить впливовий олігарх — Зеленський про корупцію
Україна бореться з корупцією та намагається покарати тих, хто цим займається. Зокрема, зараз у в'язниці сидить один із найвпливовіших олігархів Ігор Коломойський.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.
Зеленський висловився про корупцію в Україні
Як зазначив глава держави, в Україні дійсно є проблеми з корупцією. Однак, за словами Зеленського, розв'язанням цієї проблеми займаються.
"Сказати, що в нас немає корупції — це збрехати. Просто ми відкрито про це говоримо. Ми з цим реально боремось. У нас у в'язниці сидить найвпливовіший до мене олігарх за роки незалежності. І ніхто не зміг з ним нічого зробити. Ні США, що вони тільки не робили через виведення грошей тощо. Є кримінальні справи в Сполучених Штатах. Ні Європа з ним (Коломойським. — Ред.) нічого не могли зробити. Тобто з олігархами ми багато всього зробили", — заявив глава держави.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Лексу Фрідману назвав політика, який може стати першим, хто прибуде в Україну на літаку. Він зазначив, що це може бути Дональд Трамп.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив про системну проблему у війську та в країні. Він зазначив, що йдеться про корупцію, про яку всі знають, але мовчать.
Читайте Новини.LIVE!