Коррупция в Украине — Зеленский заявил, что с этим борются

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Украина борется с коррупцией и пытается наказать тех, кто этим занимается. В частности, сейчас в тюрьме сидит один из самых влиятельных олигархов Игорь Коломойский.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Лексу Фридману в воскресенье, 5 января.

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Как отметил глава государства, в Украине действительно есть проблемы с коррупцией. Однако, по словам Зеленского, решением этой проблемы занимаются.

"Сказать, что у нас нет коррупции — это соврать. Просто мы открыто об этом говорим. Мы с этим реально боремся. У нас в тюрьме сидит самый влиятельный на меня олигарх за годы независимости. И никто не смог с ним ничего сделать. Ни США, что они только не делали из-за вывода денег и т.д. Есть уголовные дела в Соединенных Штатах. Ни Європа с ним (Коломойским. — Ред.) ничего не могли поделать. То есть с олигархами мы много всего сделали", — заявил глава государства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману назвал политика, который может стать первым, кто прибудет в Украину на самолете. Он отметил, что это может быть Дональд Трамп.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о системной проблеме в армии и в стране. Он отметил, что речь идет о коррупции, о которой все знают, но молчат.