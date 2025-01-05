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Зеленский ответил, будет ли баллотироваться на следующих выборах

5 января 2025 23:34
Ольга Антоновская - редактор
Выборы президента Украины — будет ли Зеленский баллотироваться
Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Владимир Зеленский признался, что ответить на вопрос относительно его баллотирования на следующих президентских выборах сейчас достаточно сложно. Это зависит, в том числе, и от того, как к этому отнесется его семья.

Об этом глава государства Владимир Зеленский рассказал в интервью'ю Лексу Фридману в воскресенье, 5 января.

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Как отметил Владимир Зеленский, пока нет точного ответа относительно того, будет ли он баллотироваться на следующий срок. Глава государства заявил, что это очень сложный вопрос.

"Это зависит от того, как завершится эта война. Все зависит от того, что люди хотят. В основном это зависит от людей, в первую очередь, и конечно же от моей семьи'и. У нас не было времени, чтобы поговорить это с моей семьей. И конечно не было возможности, потому что сейчас мы об этом не думаем", — сказал Зеленский.

Он также добавил, что сейчас в Украине много говорят о предстоящих выборах. В частности, и некоторые из политиков и представителей оппозиции об этом говорят.

"Я думаю, что может быть много кандидатов. Мы не знаем, что на самом деле будет. Они имеют право баллотироваться. Если хотят и имеют возможность, то могут баллотироваться и действовать, как желают. Самое важное, что они делают сейчас. Я думаю, что все эти люди — известные украинцы и очень важно, чтобы они делали все от них зависящее сегодня, а не начинали какую-то избирательную компанию. Я думаю, что проведение выборов во время войны может вызвать раскол в нашем народе", — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью Лексу Фридману заявил, что Украина борется с коррупцией и пытается наказать тех, кто этим занимается. Он отметил, что сейчас в тюрьме сидит один из самых влиятельных олигархов Игорь Коломойский.

Президент Украины также резко высказался о действиях партнеров перед началом полномасштабного вторжения России. Речь идет о том, когда Украина просила помощи.

Владимир Зеленский выборы политики президент война в Украине должность

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