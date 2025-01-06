Владимир Зеленский три часа отвечал на вопросы журналиста из США и вот основные тезисы его интервью

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский три часа посвятил разговору с влиятельным американским подкастером Лексом Фридманом, в рамках которого отвечал на вопросы, волнующие и интересующие граждан Украины и США. Речь шла и о переговорах с РФ и о коррупции в Украине, а также не обошлось без критики подписантов Будапештского меморандума.

Новини.LIVE собрали главные тезисы Зеленского, которые он озвучил в рамках этого интервью.

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О визите Трампа в Украину

По мнению Зеленского, новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать первым, кто прибудет в Украину на самолете. Конечно, это произойдет после прекращения войны.

"Война закончится. И президент Трамп может быть первым лидером, который прилетит на самолете. Мне кажется, что это было бы символично — на самолете", — отметил он.

Журналист пошутил, что это может произойти уже 25 января, предположив, что визит состоится на борту Air Force One.

Кто не позволил Украине стать членом НАТО

Одной из причин нападения РФ в Украину было и то, что Украина не является членом НАТО, а такая возможность была в 2008 году, заявил в интервью Зеленский. По его словам, США были не против, но все планы сломала Ангела Меркель, тогда возглавлявшая Германию.

"Все смотрят на Америку всегда. Все были "за", а кто "против"? Меркель. Так вот, она была против, ведь "русские не так посмотрят". И она заставила всех не дать Украине приглашение в НАТО", — сказал Зеленский.

Как Лукашенко извинялся перед Зеленским

В разговоре глава государства коснулся и начала широкомасштабного вторжения РФ со стороны Беларуси. Зеленский рассказал, что звонил Лукашенко и упрекал за разрешение напасть с территории РБ, а тот извинялся и предлагал для сатисфакции ударить по его НПЗ в Мозыре.

"Я говорил с Лукашенко по телефону и он извинялся. И он говорил, что ничего не контролировал и это было решение Путина. Говорил, что просил Путина не воевать. Я ему сказал, что считаю его таким же убийцей. Тогда Лукашенко предложил в ответ ударить по Мозырскому НПЗ в Беларуси, потому что "ты же знаешь, как много он для меня значит"", — заявил Зеленский.

Критика гарантов Будапештского меморандума

Досталось в интервью и подписантам Будапештского меморандума, по которому страны должны были бы защитить Украину от вторжения в обмен на ядерное оружие.

"Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверения". Это же крупнейшие государства. Это ядерная пятерка (США, Россия и Великобритания, а потом к ним присоединились Франция и Китай). Сейчас надо было бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить в тюрьму", — подчеркнул украинский лидер.

Пересечение огня и переговоры

В рамках тематики агрессии России против Украины Зеленский сделал несколько заявлений об аспектах прекращения огня и мирных переговорах. Президент отметил, что для обеспечения прекращения огня Украине нужна поставка оружия для отражения будущих нападений РФ.

"Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом", — сказал глава государства.

Для того чтобы вести переговоры Украине надо иметь сильную позицию. В целом надо не просто разговаривать, а заканчивать войну и это можно сделать с помощью президента США.

"Надо просто быть в сильной позиции, и чтобы тот, кто напротив вас, чтобы он этого хотел. Вы думаете, Путин хочет закончить войну? Это очень наивно. Это очень наивно считать, что он хочет завершить войну", — отметил президент Украины.

В этом аспекте, по мнению Зеленского, на Путина может повлиять новоизбранный президент США Дональд Трамп. У него достаточно власти, чтобы давить на диктатора РФ.

Почему не состоялись выборы и когда они станут возможными

Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману объяснил причины отмены выборов в Украине. Ведь есть Конституция, а есть военное положение, из-за которого парламентские и президентские выборы не могли состояться в Украине не только из-за фактора опасности для избирателей, но и из-за недоверия к онлайн голосованию, потому что возможны кибератаки со стороны РФ.

"Почему общество против выборов? Понятно, почему. Потому что мы хотим выборы, которым мы хотим доверять. Восемь с половиной миллионов выехала за границу", — заявил Зеленский.

Но, по словам Зеленского, он надеется, что в этом году война закончится и через девяносто дней после ее окончания могут быть выборы.

Коррупция и борьба с ней

Глава государства акцентировал свое внимание и на важности борьбы с коррупцией во время войны. По его словам, Украина предотвращала нецелевое использование средств, которые предоставили партнеры.

"В большинстве мы не получали деньги, мы получали оружие. Там, где мы видели риски, что что-то может быть, били по рукам всех. И, поверьте, речь идет не только об Украине. На всем пути получения (оружия. - Ред.) есть те или иные люди, или компании, которые хотят заработать на войне. Но мы не зарабатывали, и если мы находили кого-то - били по рукам, и будем это делать", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, глава государства в интервью Лексу Фридману заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако, по словам главы государства, это может произойти только в случае приглашения.

Владимир Зеленский также рассказал, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах. Он отметил, что сейчас очень сложно ответить на этот вопрос и назвал причину.