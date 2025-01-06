Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow О мире, коррупции и выборах — главные тезисы интервью Зеленского arrow

О мире, коррупции и выборах — главные тезисы интервью Зеленского

6 января 2025 04:01
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Владимир Зеленский три часа отвечал на вопросы журналиста из США и вот основные тезисы его интервью
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский три часа посвятил разговору с влиятельным американским подкастером Лексом Фридманом, в рамках которого отвечал на вопросы, волнующие и интересующие граждан Украины и США. Речь шла и о переговорах с РФ и о коррупции в Украине, а также не обошлось без критики подписантов Будапештского меморандума. 

Новини.LIVE собрали главные тезисы Зеленского, которые он озвучил в рамках этого интервью.

Читайте также:

О визите Трампа в Украину

По мнению Зеленского, новоизбранный президент США Дональд Трамп может стать первым, кто прибудет в Украину на самолете. Конечно, это произойдет после прекращения войны.

"Война закончится. И президент Трамп может быть первым лидером, который прилетит на самолете. Мне кажется, что это было бы символично — на самолете", — отметил он.

Журналист пошутил, что это может произойти уже 25 января, предположив, что визит состоится на борту Air Force One.

Кто не позволил Украине стать членом НАТО

Одной из причин нападения РФ в Украину было и то, что Украина не является членом НАТО, а такая возможность была в 2008 году, заявил в интервью Зеленский. По его словам, США были не против, но все планы сломала Ангела Меркель, тогда возглавлявшая Германию.

"Все смотрят на Америку всегда. Все были "за", а кто "против"? Меркель. Так вот, она была против, ведь "русские не так посмотрят". И она заставила всех не дать Украине приглашение в НАТО", — сказал Зеленский.

Как Лукашенко извинялся перед Зеленским

В разговоре глава государства коснулся и начала широкомасштабного вторжения РФ со стороны Беларуси. Зеленский рассказал, что звонил Лукашенко и упрекал за разрешение напасть с территории РБ, а тот извинялся и предлагал для сатисфакции ударить по его НПЗ в Мозыре.

"Я говорил с Лукашенко по телефону и он извинялся. И он говорил, что ничего не контролировал и это было решение Путина. Говорил, что просил Путина не воевать. Я ему сказал, что считаю его таким же убийцей. Тогда Лукашенко предложил в ответ ударить по Мозырскому НПЗ в Беларуси, потому что "ты же знаешь, как много он для меня значит"", — заявил Зеленский.

Критика гарантов Будапештского меморандума

Досталось в интервью и подписантам Будапештского меморандума, по которому страны должны были бы защитить Украину от вторжения в обмен на ядерное оружие.

"Это сейчас мы понимаем, что это никакие не гарантии безопасности. Было написано "заверения". Это же крупнейшие государства. Это ядерная пятерка (США, Россия и Великобритания, а потом к ним присоединились Франция и Китай). Сейчас надо было бы найти всех этих людей, кто все это придумал, и просто посадить в тюрьму", —  подчеркнул украинский лидер.

Пересечение огня и переговоры

В рамках тематики агрессии России против Украины Зеленский сделал несколько заявлений об аспектах прекращения огня и мирных переговорах. Президент отметил, что для обеспечения прекращения огня Украине нужна поставка оружия для отражения будущих нападений РФ.

"Если остановка огня будет работать, никто не собирается это оружие использовать. Но оно должно будет остаться, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом", — сказал глава государства.

Для того чтобы вести переговоры Украине надо иметь сильную позицию. В целом надо не просто разговаривать, а заканчивать войну и это можно сделать с помощью президента США.

"Надо просто быть в сильной позиции, и чтобы тот, кто напротив вас, чтобы он этого хотел. Вы думаете, Путин хочет закончить войну? Это очень наивно. Это очень наивно считать, что он хочет завершить войну", — отметил президент Украины.

В этом аспекте, по мнению Зеленского, на Путина может повлиять новоизбранный президент США Дональд Трамп. У него достаточно власти, чтобы давить на диктатора РФ.

Почему не состоялись выборы и когда они станут возможными

Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману объяснил причины отмены выборов в Украине. Ведь есть Конституция, а есть военное положение, из-за которого парламентские и президентские выборы не могли состояться в Украине не только из-за фактора опасности для избирателей, но и из-за недоверия к онлайн голосованию, потому что возможны кибератаки со стороны РФ.

"Почему общество против выборов? Понятно, почему. Потому что мы хотим выборы, которым мы хотим доверять. Восемь с половиной миллионов выехала за границу", — заявил Зеленский.

Но, по словам Зеленского, он надеется, что в этом году война закончится и через девяносто дней после ее окончания могут быть выборы.

Коррупция и борьба с ней

Глава государства акцентировал свое внимание и на важности борьбы с коррупцией во время войны. По его словам, Украина предотвращала нецелевое использование средств, которые предоставили партнеры.

"В большинстве мы не получали деньги, мы получали оружие. Там, где мы видели риски, что что-то может быть, били по рукам всех. И, поверьте, речь идет не только об Украине. На всем пути получения (оружия. - Ред.) есть те или иные люди, или компании, которые хотят заработать на войне. Но мы не зарабатывали, и если мы находили кого-то - били по рукам, и будем это делать", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, глава государства в интервью Лексу Фридману заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако, по словам главы государства, это может произойти только в случае приглашения.

Владимир Зеленский также рассказал, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах. Он отметил, что сейчас очень сложно ответить на этот вопрос и назвал причину.

Владимир Зеленский НАТО выборы коррупция интервью война в Украине мирные переговоры

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:01 О мире, коррупции и выборах — главные тезисы интервью Зеленского

03:26 Нужны люди, разбирающиеся в ремонте БпЛА — вакансия в "Азов"

02:51 Не говорить, а заканчивать войну — Зеленский о давлении США на РФ

02:26 Почему выборы невозможны и когда состоятся — заявление Зеленского

Срочная новость

01:45 Воздушная тревога в Киеве и ряде областей — чем атакует РФ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:32 Мужчина переправлял уклонистов за границу — что решил суд

01:31 Душил в объятиях — Зеленский о войне Путина в Чечне

01:30 Экс-командир "Азова" назвал способ мобилизации общества

Срочная новость

01:25 В Запорожье прогремел взрыв — что известно

00:33 В 2008 году Украина могла быть в НАТО — кто проголосовал против

04:01 О мире, коррупции и выборах — главные тезисы интервью Зеленского

03:26 Нужны люди, разбирающиеся в ремонте БпЛА — вакансия в "Азов"

02:51 Не говорить, а заканчивать войну — Зеленский о давлении США на РФ

02:26 Почему выборы невозможны и когда состоятся — заявление Зеленского

Срочная новость

01:45 Воздушная тревога в Киеве и ряде областей — чем атакует РФ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:32 Мужчина переправлял уклонистов за границу — что решил суд

01:31 Душил в объятиях — Зеленский о войне Путина в Чечне

01:30 Экс-командир "Азова" назвал способ мобилизации общества

Срочная новость

01:25 В Запорожье прогремел взрыв — что известно

00:33 В 2008 году Украина могла быть в НАТО — кто проголосовал против

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Text

09:34 Главные новости и события 2024 года, — эфир Остаповец_LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья