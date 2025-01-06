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Чому вибори неможливі й коли вони відбудуться — заява Зеленського

6 січня 2025 02:26
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Зеленський вважає, що у 2025 році війна закінчиться і відбудуться вибори
Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Є Конституція, а є воєнний стан, через який парламентські та президентські вибори не могли відбутись в Україні. Щоб це було можливо, треба змінювати законодавство, а це важкий процес під час війни

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Лексу Фрідману у неділю, 5 січня.

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За словами голови держави, в Україні всі зараз розуміють, що виборчий процес технічно неможливий, особливо через питання безпеки. До того ж, виборам у воєнний час з купою обмежень та мільйонами українців, що перебувають за кордоном, просто не можна повністю довіряти.

"Чому суспільство проти виборів? Зрозуміло, чому. Тому що ми хочемо вибори, яким ми хочемо довіряти. Вісім з половиною мільйонів виїхали за кордон", — заявив Зеленський.

Він зауважив, що для виборів треба мати повноцінну та діючу інфраструктуру. А ще мільйони людей залишаються на окупованих територіях, у тому числі з 2014 року.

"Що робити з тими людьми? Це складне питання. І одне з найнебезпечніших виглядає, як голосувати без мільйона військових, що зараз на фронті", — зауважив президент.

За словами голови держави, тут треба думати, як змінювати систему, якщо це будуть вибори під час війни. А думати про онлайн-голосування всі бояться через ті чи інші кібератаки. Але, за словами Зеленського, він сподівається, що в цьому році війна закінчиться і через дев'яносто днів після її закінчення можуть бути вибори.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Дональд Трамп може стати першим лідером, який прибуде до України літаком

Також головний виконавчий директор Supernova Airlines Ярослав Красножон заявив, що відновлення цивільної авіації в Україні під час війни з Росією є надзвичайно складним завданням.

Володимир Зеленський Верховна Рада вибори голосування Конституція України

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