Зеленский считает, что в 2025 году война закончится и состоятся выборы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Есть Конституция, а есть военное положение, из-за которого парламентские и президентские выборы не могли состояться в Украине. Чтобы это было возможно надо менять законодательство, а это трудный процесс во время войны.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью Лексу Фридману в воскресенье, 5 января.

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Когда состоятся выборы в Украине

По словам главы государства, в Украине все сейчас понимают, что избирательный процесс технически невозможен, особенно из-за вопросов безопасности. К тому же выборам в военное время с кучей ограничений и миллионами украинцев, находящихся за рубежом, просто нельзя полностью доверять.

"Почему общество против выборов? Понятно, почему. Потому что мы хотим выборы, которым мы хотим доверять. Восемь с половиной миллионов выехала за границу", — заявил Зеленский.

Он отметил, что для выборов надо иметь полноценную и действенную инфраструктуру. А еще миллионы людей остаются на оккупированных территориях, в том числе с 2014 года.

"Что делать с теми людьми? Это сложный вопрос. И один из самых опасных выглядит, как голосовать без миллиона военных, что сейчас на фронте", — заметил президент.

По словам главы государства, здесь надо думать, как менять систему, если это будут выборы во время войны. А думать об онлайн голосовании все боятся из-за тех или иных кибератак. Но, по словам Зеленского, он надеется, что в этом году война закончится и через девяносто дней после ее окончания могут быть выборы.

Напомним, Зеленский сообщил, что Дональд Трамп может стать первым лидером, который прибудет в Украину самолетом.

Также главный исполнительный директор Supernova Airlines Ярослав Красножон заявил, что восстановление гражданской авиации в Украине во время войны с Россией является чрезвычайно сложной задачей.