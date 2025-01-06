В інтерв'ю американському блогеру Лексу Фрідману Зеленський заявив, що Путін "задушив в обіймах", убив, мільйон чеченців

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Володимир Зеленський висловив свої враження про диктатора Росії Путіна та пояснив, як він вів окупаційні війни, в тому числі у Чечені. Президент України навів потужний метафоричний приклад, як ставився до чеченців Путін.

Про це в інтерв'ю відомому американському блогеру Лексу Фрідману заявив Володимир Зеленський, повідомляють Новини.LIVE.

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За словами українського лідера, Путін знищив у своїй окупаційній війні близька одного мільйона мешканців республіки Ічкерія. При цьому метафорично робив це настільки завзято, що, як кажуть в Україні, "душив в обіймах".

"Чеченці, хто? Інший народ. Інша віра. Інші люди. Інша мова. Мільйон людей було знищено. А як Путін їх знищив? Як він їх вбивав? З любов'ю? Думаю, в обіймах, так би мовити. В обіймах придушував, як кажуть у нас", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, глава держави в інтерв'ю Лексу Фрідману заявив, що хотів би побувати на інавгурації Дональда Трампа. Однак, за словами глави держави, це може статись лише у разі запрошення.

Володимир Зеленський також розповів, чи буде балотуватись на наступних президентських виборах. Він зазначив, що зараз дуже складно відповісти на це питання і назвав причину.