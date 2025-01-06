В интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что Путин "задушил в объятиях", убил, миллион чеченцев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Владимир Зеленский высказал свои впечатления о диктаторе России Путине и объяснил, как он вел оккупационные войны, в том числе в Чечне. Президент Украины привел мощный метафорический пример, как относился к чеченцам Путин.

Об этом в интервью известному американскому блогеру Лексу Фридману заявил Владимир Зеленский, сообщают Новини.LIVE.

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По словам украинского лидера, Путин уничтожил в своей оккупационной войне около одного миллиона жителей республики Ичкерия. При этом метафорически делал это настолько рьяно, что, как говорят в Украине, "душил в объятиях".

"Чеченцы, кто? Другой народ. Другая вера. Другие люди. Другой язык. Миллион людей было уничтожено. А как Путин их уничтожил? Как он их убивал? С любовью? Думаю, в объятиях, так сказать. В объятиях душил, как говорят у нас", — заявил Зеленский.

Напомним, глава государства в интервью Лексу Фридману заявил, что хотел бы побывать на инаугурации Дональда Трампа. Однако, по словам главы государства, это может произойти только в случае приглашения.

Владимир Зеленский также рассказал, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах. Он отметил, что сейчас очень сложно ответить на этот вопрос и назвал причину.