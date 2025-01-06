Интервью Зеленского для Фридмана - реакция Илона Маска

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. В нем шла речь, в частности, о войне в Украине и борьбе с коррупцией.

Американский бизнесмен Илон Маск поделился интервью на своей странице в X в понедельник, 6 января.

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Здесь'а мой разговор с Владимиром Зеленским (@ZelenskyyUa).



Это был напряженный и душевный разговор, моей целью которого было внести свою малую лепту в продвижение мира.





Мы говорили на смеси 3 языков: Английском, Украинском и Русском. Он'полностью дублирован на каждом из этих 3… pic.twitter.com/2zoxM0FG89 — Лекс Фридман (@lexfridman) 5 января 2025 года

Реакция Маска на интервью'ю

Маск просто сделал репост поста Фридмана со ссылкой на интервью с Зеленским.

"Интервью'ю с Зеленским", — добавил он.

Скриншот поста Маска

Отметим, что в ноябре 2024 года между Зеленским и Маском возникла публичная перепалка. Во время интервью для "Украинского радио" украинский президент заявил о независимости нашей страны и подчеркнул, что ни одно государство не может заставить нас "сесть и слушать" за столом переговоров.

Тоді Маск в заметке в X высмеял это заявление, написав "У него удивительное чувство юмора". Это вызвало различные реакции в обществе и медиа: некоторые восприняли его как намек на политический опыт Зеленского, учитывая его прошлое как комика, тогда как другие посчитали это неуместным вмешательством в политические дела Украины.

Ранее Маск неоднократно высказывался на политические темы, касающиеся Украины, в частности относительно войны с Россией и возможных путей достижения мира.

Скриншот поста Маска

Однако именно интервью Зеленского Фридману американский бизнесмен решил никак не комментировать.

Напомним, во время перевода интервью Фридман исказил смысл высказывания украинского лидера о том, что Украина наказывает коррупцию "пощечиной по руке".

Также президент Украины привел мощный метафорический пример, как Путин относился к чеченцам во время войны в Ичкерии.