Трамп оценил слова Зеленского о мире благодаря ему

Новоизбранный Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brendan Mcdermid

Новоизбранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил слова украинского лидера Владимира Зеленского во время его интервью Лексу Фридману. Речь идет о том, что "мир возможен только благодаря Трампу".

Дональд Трамп поделился этими словами Владимира Зеленского в своей соцсети Truth Social.

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Трампу понравились слова Зеленского

Трамп выделил слова Зеленского, что именно благодаря ему возможен мир. В то же время другие мировые лидеры потерпели неудачу в этом вопросе.

Кроме того, интервью также поделился Илон Маск. Это произошло впервые без привычных насмешек над Украиной и ее лидером.

Напомним, Зеленский заявил, что на российского диктатора Путина может повлиять Трамп, поскольку у него достаточно власти.

Также украинский лидер выразил желание посетить инаугурацию Дональда Трампа, отметив, что приедет только при условии получения приглашения.