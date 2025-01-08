Трамп оценил слова Зеленского о мире благодаря ему

Трамп оценил слова Зеленского о мире в Украине благодаря США
Новоизбранный Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил слова украинского лидера Владимира Зеленского во время его интервью Лексу Фридману. Речь идет о том, что "мир возможен только благодаря Трампу".
Дональд Трамп поделился этими словами Владимира Зеленского в своей соцсети Truth Social.
Трампу понравились слова Зеленского
Трамп выделил слова Зеленского, что именно благодаря ему возможен мир. В то же время другие мировые лидеры потерпели неудачу в этом вопросе.
Кроме того, интервью также поделился Илон Маск. Это произошло впервые без привычных насмешек над Украиной и ее лидером.
Напомним, Зеленский заявил, что на российского диктатора Путина может повлиять Трамп, поскольку у него достаточно власти.
Также украинский лидер выразил желание посетить инаугурацию Дональда Трампа, отметив, что приедет только при условии получения приглашения.
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