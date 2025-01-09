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Террор РФ нужно остановить — речь Зеленского на "Рамштайне"

9 января 2025 15:09
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский выступил на заседание Рамштайна 9 января
Зеленский на заседании "Рамштайна". Фото: Офис президента
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании в формате "Раммштайн". Он выразил благодарность Соединенным Штатам за координацию такого формата помощи нашему государству.

Трансляцию речи Зеленского производил Офис президента Украины в четверг, 9 января.

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"Благодарен США за координацию этого формата и работу с Украиной с начала войны. Ценю вклад Германии в помощь нашей стране и спасибо всем странам, с которыми мы подписали двусторонние соглашения о безопасности. Таких стран 27 и это вклад в безопасность не только Украины, но и этих стран", — отметил президент.

Президент также обратил внимание на ситуацию в Балтийском море, Африке и инциденты в странах Европы. Он подчеркнул, что это заставляет подумать о безопасности.

"РФ совершает агрессию и саботаж против всего западного мира. Только объединившись можем этому противостоять", — отметил глава государства.

работа участников заседания Рамштайн
Участники заседания "Рамштайна". Фото: Офис президента

Он добавил, что делает все, чтобы завершить войну РФ против Украины с достоинством уже в этом году. Президент подчеркнул, что может рассчитывать на поддержку союзников.

"Завершение этой войны — это наша общая цель. Но Путин удваивает агрессию - он нанимает людей из КНДР", — напомнил Зеленский.

Глава государства добавил, что обещания на последнем саммите НАТО были полностью воплощены.

"Мы благодарны за те системы ПВО, которые нам предоставили, но нам нужны еще и те, что нам пообещали. Вы видели, что вчера произошло в Запорожье. Российский террор нужно остановить", — подчеркнул президент.

Он также добавил, что Путин хочет полностью уничтожить Украину. Целью руководства нашего государства является поиск инструментов, чтобы этого не произошло. По мнению главы государства, одним из таких инструментов есть размещение контингентов партнеров на территории Украины.

заседание Рамштайн
Обсуждение на заседании "Раммштайн". Фото: Офис президента

Зеленский также добавил, что операция ВСУ в Курской области показала всему миру, что Россия блефует и не способна реализовать свои угрозы.

"Курщина. Российские угрозы оказались блефом после того, как ВСУ зашли в Курскую область и совершили там ряд успешных операций", - резюмировал Зеленский.

Также президент отметил важность глобальной безопасности во всем мире. Она очень важна, чтобы каждая страна была спокойна за свой суверенитет.

"Независимо от того, что происходит в мире, каждый хочет быть уверенным, что его страну не сотрут с карты. Раньше это зависело от больших столиц, но теперь это зависит от всех нас — от того, как мы работаем вместе, насколько мы готовы отвечать за свое будущее и насколько хорошо мы можем убедить наших партнеров поддерживать нас", — отметил глава государства.

участники заседания Рамштайн
Рустем Умеров и Андрей Ермак на заседании "Рамштайна". Фото: Офис президента

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский сегодня прибыл в Германию. Президент Украины принял участие в 25-м заседании Рамштайна.

Также Зеленский ответил на петицию украинцев об отмене выплаты тысячи гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Глава государства сказал, что это должно способствовать поддержке украинских семей в зимний период.

Владимир Зеленский военная помощь Украина Рамштайн война в Украине

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