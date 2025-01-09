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Зеленский призвал усилить давление санкций на энергетику России

9 января 2025 18:21
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Зеленский призвал усилить давление санкций на энергетику России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал западных союзников ужесточить санкции против Российской Федерации. Он отметил, что необходимо продолжать давление на энергетическую отрасль государства-агрессора.

Об этом Зеленский сообщил в четверг, 9 января.

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"Нужны санкции. И я прошу всех наших партнеров, особенно США и ЕС, повысить градус давления на энергетическую отрасль России", — заявил президент.

Глава государства отметил, что санкции нужны против каждого элемента российской энергетики. Также необходимо остановить российский танкерный флот.

Зеленский объяснил, что военный бюджет России на 2025 год превышает прошлогодний на 25%.

"Если мы хотим остановить убийства, мы должны перекрыть Путину денежные потоки. Путин начнет думать о мире только тогда, когда его ближайшее окружение скажет ему, что у него закончились деньги", — считает президент.

Зеленский также напомнил, что Украина до сих пор нуждается в системах ПВО, которые были обещаны западными союзниками. Только в таком случае она сможет противодействовать враждебным воздушным атакам.

"Мы должны остановить российский террор. И вы можете это сделать", — заявил Зеленский, обращаясь к союзникам.

Ранее мы сообщали, что Зеленский призвал все страны, входящие в Контактную группу по обороне Украины, заключать двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Это поможет усилить оборону нашего государства, в частности в зимний период.

Напомним, Зеленский прибыл в Германию. Президент Украины принял участие в 25-м заседании Рамштайна.

Владимир Зеленский санкции Украина война в Украине Россия

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