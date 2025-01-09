Безпекові угоди з Україною — Зеленський закликав усіх учасників "Рамштайну" долучитися

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав усі країни, які входять до Контактної групи з питань оборони України, укладати двосторонні угоди про безпеку з Україною. Це допоможе посилити оборону, особливо в зимовий період.

Заклик глави держави пролунав під час засідання на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині у четвер, 9 січня.

Читайте також:

Зеленський закликав укласти безпекові угоди зі всіма учасниками "Рамштайн"

Під час відкриття засідання Зеленський подякував державам, з якими вже досягнуто двосторонніх домовленостей про безпеку. Наразі Україна має 27 подібних угод, виконання яких, за словами президента, сприятиме безпеці як України, так і її партнерів.

Український президент закликав усіх учасників формату "Рамштайн" об’єднати зусилля та укласти такі угоди. Міністру оборони Рустему Умєрову доручено працювати з партнерами над збільшенням кількості таких домовленостей.

"Давайте зберемо нашу силу разом і укладемо такі угоди з усіма учасниками. Я попросив главу Міноборони Рустема Умєрова працювати з іншими міністрами, щоб збільшити кількість цих документів, якщо партнери підтримають цю ідею. І я знаю, що це посилить поле бою. Це також захистить енергетичний сектор не лише в Україні, але і на вашій території. Це покращить безпекові програми", — сказав Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський прибув у Німеччину. Президент України взяв участь у 25-му засіданні Рамштайн.