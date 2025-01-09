Соглашения по безопасности с Украиной — Зеленский призвал всех участников "Рамштайн" присоединиться

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны, которые входят в Контактную группу по вопросам обороны Украины, заключать двусторонние соглашения о безопасности с Украиной. Это поможет усилить оборону, особенно в зимний период.

Призыв главы государства прозвучал во время заседания на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии в четверг, 9 января.

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Во время открытия заседания Зеленский поблагодарил государства, с которыми уже достигнуты двусторонние договоренности о безопасности. Сейчас Украина имеет 27 подобных соглашений, выполнение которых, по словам президента, будет способствовать безопасности как Украины, так и ее партнеров.

Украинский президент призвал всех участников формата "Рамштайн" объединить усилия и заключить такие соглашения. Министру обороны Рустему Умерову поручено работать с партнерами над увеличением количества таких договоренностей.

"Давайте соберем нашу силу вместе и заключим такие соглашения со всеми участниками. Я попросил главу Минобороны Рустема Умерова работать с другими министрами, чтобы увеличить количество этих документов, если партнеры поддержат эту идею. И я знаю, что это усилит поле боя. Это также защитит энергетический сектор не только в Украине, но и на вашей территории. Это улучшит программы безопасности", — сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский прибыл в Германию. Президент Украины принял участие в 25-м заседании Рамштайн.