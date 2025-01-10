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Помогали РФ обходить санкции — задержали украинских чиновников

10 января 2025 14:59
Ольга Антоновская - редактор
Украинские чиновники помогали РФ обходить санкции — детали
Работники Службы безопасности сообщают о подозрении задержанным. Фото: СБУ
Ольга Антоновская - редактор

Служба безопасности Украины задержала должностных лиц украинского холдинга, которые помогали России обходить санкции. Речь идет об ограничениях, наложенных на экспорт энергоносителей.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram в п'пятницу, 10 января.

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Украинские чиновники помогали РФ

Разоблачили менеджмент украинского холдинга и их сообщников. Чиновники помогали РФ обходить санкции на экспорт энергоносителей. Фигуранты в течение 2023-2024 годов участвовали в строительстве в Ростовской области России припортового завода по производству сжиженного газа.

"Изготовленную на этом предприятии продукцию загружали на танкеры "теневого флота РФ" и скрыто продавали в разных частях мира. По имеющимся данным, большую часть доходов, полученных от теневой торговли, Москва направляла на финансирование войны в Украине", — отмечают в СБУ.

Задержали чиновников, которые помогали России обходить санкции
Задержание одного из чиновников. Фото: СБУ

Разработчика оборудования и инженера-проектировщика украинского холдинга, которые участвовали в строительстве российского завода, задержали в Киевской области. Оба фигуранта разрабатывали всю проектную документацию производственного объекта и его технологических мощностей. Готовые разработки чиновники переправляли заказчикам из РФ через совладельца украинского холдинга, который находится на временно оккупированной части территории Донецкой области.

"По материалам дела, он владеет пятью компаниями в городе Шахты Ростовской области РФ, которые поставляют оборудование на АЗС подсанкционных корпораций "Газпром" и "Лукойл", — сообщили в СБУ.

Задержали чиновников, которые помогали России обходить санкции
Работники Службы безопасности сообщили о подозрении фигурантам. Фото: СБУ

Кроме того, задержали его сообщника на Полтавщине. Он имеет собственную сеть автозаправочных станций на оккупированных территориях на востоке Украины и заправляет военную технику оккупантов.

Трем задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Майами в Соединенных Штатах конфисковали недвижимость российского олигарха Виктора Перевалова. Причиной является нарушение бизнесменом санкций против РФ.

В РФ было ввезено определенное количество автомобилей BMW, несмотря на то, что немецкая компания вышла с российского рынка еще в 2022 году. Теперь сотрудников баварского концерна, которые были причастны к схеме серого импорта, нашли и наказали.

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