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В Росії відреагували на нові санкції США і згадали Трампа

11 січня 2025 22:16
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Санкції США проти енергетичного сектору РФ — у Москві почали погрожувати Вашингтону
Представниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: росЗМІ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії відреагувало на запровадження нових санкцій Сполученими Штатами (США), спрямованих на енергетичний сектор. Москва обіцяє відповісти.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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За даними медіа, у російському дипломатичному відомстві назвали запровадження нових санкцій "ворожими діями" та заявили, що вони "не залишаться без відповіді".

У заяві МЗС РФ також зазначається, що США, нібито прагнучи завдати шкоди російській економіці, йдуть на ризик дестабілізації світових ринків.

"Ворожі дії Вашингтона не залишаться без реакції, це спроба нашкодити економіці РФ навіть ціною ризику дестабілізації світових ринків, а майбутньому президентові, який не має права скасовувати санкції без схвалення конгресу, залишається "випалена земля", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 січня Міністерство фінансів Сполучених Штатів запровадило найбільші в історії санкції проти нафтової галузі Росії. Зокрема, обмеження було накладено на кораблі "тіньового" флоту держави-агресора. Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Джо Байдену за такі санкції проти Росії.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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