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В России отреагировали на новые санкции США и вспомнили Трампа

11 января 2025 22:16
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Санкции США против энергетического сектора РФ — в Москве начали угрожать Вашингтону
Представительница МИД России Мария Захарова. Фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Министерство иностранных дел (МИД) России отреагировало на введение новых санкций Соединенными Штатами (США), направленных на энергетический сектор. Москва обещает ответить.

Об этом пишут российские СМИ.

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По данным медиа, в российском дипломатическом ведомстве назвали введение новых санкций "враждебными действиями" и заявили, что они "не останутся без ответа".

В заявлении МИД РФ также отмечается, что США, якобы стремясь нанести ущерб российской экономике, идут на риск дестабилизации мировых рынков.

"Враждебные действия Вашингтона не останутся без реакции, это попытка навредить экономике РФ даже ценой риска дестабилизации мировых рынков, а будущему президенту, который не имеет права отменять санкции без одобрения конгресса, остается "выжженная земля", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 января Министерство финансов Соединенных Штатов ввело крупнейшие в истории санкции против нефтяной отрасли России. В частности, ограничения были наложены на корабли "теневого" флота государства-агрессора. Президент Украины Владимир Зеленский  поблагодарил американского лидера Джо Байдена за такие санкции против России.

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