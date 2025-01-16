Команда Трампа планирует новые санкции США против РФ — детали

Дональд Трамп. Фото: Bloomberg

Команда новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа готовит план санкционного давления на Россию и Иран. Таким образом там хотят заставить РФ прекратить войну в Украине.

Об этом пишет Bloomberg в четверг, 16 января.

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Санкции США против РФ

Советники Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы достичь дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы. Существует два основных подхода, которые рассматриваются: один из которых предусматривает определенные меры в пользу подсанкционных российских производителей нефти, если мирное соглашение будет близко. Другой подход предусматривает усиление санкций для увеличения давления на Россию, чтобы повысить рычаги влияния.

Кандидат на должность министра финансов США Скотт Бессент является сторонником усиления санкций против нефтяной промышленности РФ, чтобы прекратить войну в Украине.

"Я буду на 100% за усиление санкций, особенно в отношении российских нефтяных компаний. Я считаю, что санкции были недостаточно полными", — сказал он.

Издание пишет, что подход, который выберет Трамп, имеет решающее значение для мирового рынка нефти. Сейчас фьючерсы на нефть Brent уже выросли почти на пять долларов за баррель после введения действующим президентом Джо Байденом санкций.

Напомним, после введения США новых санкций против РФ цены на нефть достигли трехмесячного максимума по состоянию на 10 января. Таким образом стоимость энергоносителя выросла почти на 3%.

В России на это отреагировали, назвав это "враждебными действиями", и пообещали "ответ" для США.