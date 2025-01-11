Санкції США проти Росії підняли ціни на нафту до максимуму

Нафтопереробний завод. Фото: REUTERS/Loren Elliott

Ціни на нафту 10 січня досягли тримісячного максимуму та зросли майже на 3% після запровадження США нових санкцій проти російського нафтового сектора. Адміністрація президента Джо Байдена впровадила найширший пакет обмежень, спрямований на скорочення доходів Росії від видобутку та експорту нафти.

Про це повідомляє Reuters.

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Санкції зачепили всі етапи нафтового бізнесу: видобуток, транспортування, трейдинг та роботу портів. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $2,84 (3,7%) і досягли $79,76 за барель, а ціни на американську нафту West Texas Intermediate піднялися на $2,65 (3,6%), досягнувши ціни $76,57 за барель.

Деякі контракти зросли більш ніж на 4% після того, як трейдери в Європі та Азії розповсюдили документ невстановленого походження з детальним описом санкцій.

Тим часом деякі джерела в російській нафтоторгівлі та індійській нафтопереробці повідомили Reuters, що санкції серйозно підірвуть експорт російської нафти до її основних покупців — це Індія та Китай. У відповідь, за словами експертів, ці країни шукають альтернативні джерела постачання.

Аналітики прогнозують, що санкції не тільки обмежать експорт Росії, але й зроблять її нафту дорожчою. Також екстремальні морози в США та Європі сприяють зростанню попиту на мазут і дизельне паливо.

Ціни на дизель із наднизьким вмістом сірки зросли на 5,1%, до $105,07 за барель, що є найвищим показником із липня. Зростання попиту на мазут та інші види пального викликане суворими погодними умовами.

Прогнози та наслідки

Аналітики JPMorgan прогнозують збільшення світового попиту на нафту на 1,6 млн барелів на добу у першому кварталі 2025 року, зокрема через потребу в мазуті, гасі та зрідженому газі.

Водночас, політичні аспекти санкцій також залишаються у фокусі. Експерти припускають, що нові обмеження можуть стати інструментом тиску США у переговорах із Росією щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Нагадаємо, нещодавно США запровадили санкції проти Росії. В адміністрації Джо Байдена заперечили, що обмеження вводили, як майбутній інструмент тиску та впливу на Росію.

Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за санкції проти Росії.

Крім того, Велика Британія ввела безпрецедентні санкції проти російських компаній "Газпром Нефть" та "Сургутнефтегаз".