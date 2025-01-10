Британія вперше ввела санкції проти газових компаній РФ

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Велика Британія вперше запровадила санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Ці заходи спрямовані на скорочення доходів Росії від продажу нафти, які використовуються для фінансування війни проти України.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

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Обґрунтування санкцій

Компанії "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз" видобувають понад 1 мільйон барелів нафти щодня, що приносить близько 23 мільярдів доларів на рік — більше, ніж ВВП Ямайки.

Прибутки цих компаній, як зазначили в уряді, безпосередньо поповнюють військовий бюджет президента Росії Володимира Путіна, забезпечуючи ресурси для ведення війни.

Заява британського уряду

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі наголосив, що нафтові доходи — життєво важливе джерело для військової економіки Росії, а Велика Британія не дозволить Росії використовувати нафтові прибутки для фінансування агресії проти України та загрози міжнародній безпеці.

Також він додав, що санкції проти цих компаній сприятимуть виснаженню військового бюджету Росії та допоможуть врятувати життя українців.

Британський уряд вважає, що ці обмеження є ще одним кроком на шляху до справедливого та стійкого миру в Україні. Завдаючи удару по ключових нафтових компаніях Росії, Британія продовжує свій внесок у глобальні зусилля з притягнення Кремля до відповідальності за війну.

Нагадаємо, Міжнародна коаліція Drone Capability Coalition, яку очолює Велика Британія, уклала контракти на суму 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн доларів). Це забезпечить поставку дронів Україні.

Також ми повідомляли, що Велика Британія завершила базову підготовку українських пілотів. Це перший етап навчання бійців ЗСУ на винищувачах F-16.