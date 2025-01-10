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Великобритания впервые ввела санкции против газовых компаний РФ

10 января 2025 19:52
Катерина Османская - Редактор
Британия впервые ввела санкции против газовых компаний РФ
Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина
Катерина Османская - Редактор

Великая Британия впервые ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Эти меры направлены на сокращение доходов России от продажи нефти, которые используются для финансирования войны против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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Обоснование санкций 

Компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" добывают более 1 миллиона баррелей нефти ежедневно, что приносит около 23 миллиардов долларов в год — больше, чем ВВП Ямайки.

Прибыли этих компаний, как отметили в правительстве, напрямую пополняют военный бюджет президента России Владимира Путина, обеспечивая ресурсы для ведения войны.

Заявление британского правительства 

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми подчеркнул, что нефтяные доходы — жизненно важный источник для военной экономики России, а Великобритания не позволит России использовать нефтяные доходы для финансирования агрессии против Украины и угрозы международной безопасности.

Также он добавил, что санкции против этих компаний будут способствовать истощению военного бюджета России и помогут спасти жизни украинцев.

Британское правительство считает, что эти ограничения являются еще одним шагом на пути к справедливому и устойчивому миру в Украине. Нанося удар по ключевым нефтяным компаниям России, Британия продолжает свой вклад в глобальные усилия по привлечению Кремля к ответственности за войну.

Напомним, Международная коалиция Drone Capability Coalition, которую возглавляет Великобритания, заключила контракты на сумму 45 млн фунтов стерлингов (около 55,3 млн долларов). Это обеспечит поставку дронов Украине.

Также мы сообщали, что Великая Британия завершила базовую подготовку украинских пилотов. Это первый этап обучения бойцов ВСУ на истребителях F-16.

санкции Великобритания нефть газ война в Украине Россия

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