Санкции США против России подняли цены на нефть до максимума

Нефтеперерабатывающий завод. Фото: REUTERS/Loren Elliott

Цены на нефть 10 января достигли трехмесячного максимума и выросли почти на 3% после введения США новых санкций против российского нефтяного сектора. Администрация президента Джо Байдена ввела широкий пакет ограничений, направленный на сокращение доходов России от добычи и экспорта нефти.

Об этом сообщает Reuters.

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Санкции затронули все этапы нефтяного бизнеса: добычу, транспортировку, трейдинг и работу портов. Ф'ючерсы на нефть марки Brent выросли на $2,84 (3,7%) и достигли $79,76 за баррель, а цены на американскую нефть West Texas Intermediate поднялись на $2,65 (3,6%), достигнув цены $76,57 за баррель.

Некоторые контракты выросли более чем на 4% после того, как трейдеры в Европе и Азии распространили документ неустановленного происхождения с подробным описанием санкций.

Тем временем некоторые источники в российской нефтеторговле и индийской нефтепереработке сообщили Reuters, что санкции серьезно подорвут экспорт российской нефти к ее основным покупателям — Индии и Китаю.

Аналитики прогнозируют, что санкции не только ограничат экспорт России, но и сделают ее нефть дороже. Также экстремальные морозы в США и Европе способствуют росту спроса на мазут и дизельное топливо.

Цены на дизель со сверхнизким содержанием серы выросли на 5,1%, до $105,07 за баррель, что является самым высоким показателем с июля. Рост спроса на мазут и другие виды топлива вызван суровыми погодными условиями.

Прогнозы и последствия

Аналитики JPMorgan прогнозируют увеличение мирового спроса на нефть на 1,6 млн баррелей в сутки в первом квартале 2025 года, в частности из-за потребности в мазуте, керосине и сжиженном газе.

В то же время, политические аспекты санкций также остаются в фокусе. Эксперты предполагают, что новые ограничения могут стать инструментом давления США в переговорах с Россией по урегулированию конфликта в Украине.

Напомним, недавно США ввели санкции против России. В администрации Джо Байдена отрицали, что ограничения вводили, как будущий инструмент давления и влияния на Россию.

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за санкции против России.

Кроме того, Великобритания ввела беспрецедентные санкции против российских компаний "Газпром Нефть" и "Сургутнефтегаз".