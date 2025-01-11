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Санкції проти РФ не для переговорів — там до них не готові

11 січня 2025 03:47
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Адміністрація Байдена стверджує, що у РФ не готові до переговорів
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Адміністрація президента Джо Байдена спростувала припущення про те, що запроваджені санкції проти Росії, які стосуються нафтогазового комплексу РФ, призначені як важіль тиску у переговорах щодо припинення війни в Україні. Санкції є результатом аналізу енергетичні ринки як у США. 

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

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Представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що ці заходи не були розраховані на використання як торгової позиції під час майбутніх переговорів, оскільки наразі немає підстав вважати, що будь-яка зі сторін готова до діалогу.

"Запровадження санкцій проти РФ не робилося з розрахунком того, що стане розмінною монетою, яку можна забрати зі столу, коли Україна захоче сісти за цей стіл переговорів. Наразі немає очікувань, що будь-яка зі сторін готова до переговорів", — заявив Кірбі.

Кірбі підкреслив, що рішення про введення нових санкцій було прийнято на основі аналізу впливу на енергетичні ринки як у США, так і за її межами. Він також підтвердив, що раніше відкладалися масштабні обмеження в енергетичному секторі Росії з метою запобігання різкому зростанню цін на паливо в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, Дональд Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома у поширенні пожеж. Він вважає, що катастрофічна ситуація — результат бездіяльності політиків.

А Президент України Володимир Зеленський також відреагував на масштабні пожежі у Сполучних Штатах Америки.

Джо Байден санкції проти Росії санкції переговори війна в Україні

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