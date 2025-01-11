Администрация Байдена утверждает, что в РФ не готовы к переговорам

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Администрация президента Джо Байдена опровергла предположение о том, что введенные санкции против России, которые касаются нефтегазового комплекса РФ, предназначены как рычаг давления в переговорах по прекращению войны в Украине. Санкции являются результатом анализа энергетических рынков как в США.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

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Представитель Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что эти меры не были рассчитаны на использование в качестве торговой позиции во время будущих переговоров, поскольку пока нет оснований считать, что любая из сторон готова к диалогу.

"Введение санкций против РФ не делалось с расчетом того, что станет разменной монетой, которую можно забрать со стола, когда Украина захочет сесть за этот стол переговоров. Сейчас нет ожиданий, что любая из сторон готова к переговорам", — заявил Кирби.

Кирби подчеркнул, что решение о введении новых санкций было принято на основе анализа влияния на энергетические рынки как в США, так и за ее пределами. Он также подтвердил, что ранее откладывались масштабные ограничения в энергетическом секторе России с целью предотвращения резкого роста цен на топливо в Соединенных Штатах.

Напомним, Дональд Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в распространении пожаров. Он считает, что катастрофическая ситуация - результат бездействия политиков.

А Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на масштабные пожары в Соединенных Штатах Америки.