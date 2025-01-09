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Трамп звинуватив Байдена у пожежах у Каліфорнії

9 січня 2025 12:12
Анастасія Постоєнко - Редактор
Пожежі у Каліфорнії — Трамп винуватить Байдена і Ньюсома
Президент Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

Обраний президент США Дональд Трамп різко розкритикував експрезидента Джо Байдена та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Він заявив, що катастрофічна нищівна пожежа, яка охопила Лос-Анджелес, є результатом їх бездіяльності.

Про це повідомляє The Spun та Reuters.

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Дональд Трамп оприлюднив допис на Truth Social, де звинуватив Гевіна Ньюсома у масштабних пожежах. 

Трамп також розкритикував Ньюсома за недолугу політику водозабезпечення, зокрема за відмову підписати декларацію про відновлення водних ресурсів. За його словами, це рішення призвело до того, що мільйони галонів води не потрапили в регіони, які зараз постраждали від пожеж.

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Допис Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Одна з найкращих та найкрасивіших частин США в Америці згорає дотла. Все перетворилось в попіл, і Гевін Ньюсом має відпоісти за це. Це він в усьому винен!" — написав Трамп. 

Своєю чергою Гевін Ньюсом заявив ведучому в ефірі  новин CNN, що не бажає коментувати заяви Дональда Трампа. 

"Люди буквально тікають, люди втрачають життя, діти втрачають школи, сім’ї повністю розірвані, церкви спалені цей чоловік хотів це політизувати. У мене є багато думок про те, що я хочу сказати, і я не буду. Сьогодні я стояв поруч із президентом Сполучених Штатів Америки, і я пишався тим, що був із Джо Байденом, і він підтримував спину кожної людини в цій спільноті, і він не грав у політику, і він не намагався розділити когось із нас", — прокоментував губернатор. 

Трамп жорстко розкритикував Байдена за пожежі в Лос-Анджелесі

На своїй соціальній платформі Truth Social Трамп заявив:

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Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Немає води в пожежних гідрантах! Немає грошей! Ось що залишає мені Джо Байден! Дякую, Джо!" — висловився він. 

На додачу він звинуватив губернатора у провалі боротьби з пожежами:

"Ньюсом та його команда локалізували рівно НУЛЬ відсотків пожеж. Це не уряд. Я не можу дочекатися 20 січня!" — висловився Дональд Трамп. 

На півдні Каліфорнії цього тижня спалахнули масштабні лісові пожежі, які охопили райони Пасифік-Палісейдс, Малібу та інші околиці Лос-Анджелеса. Унаслідок стихії понад 80 тисяч людей змушені були евакуюватися, зруйновано понад тисячу будівель, а збитки можуть сягнути мільярдів доларів. Щонайменше п'ятеро людей загинули, а легендарний стадіон "Роуз Боул" опинився під загрозою знищення.

Попри критику Трампа, багато експертів вважають, що масштабні пожежі у Каліфорнії є наслідком кліматичних змін та недосконалості інфраструктури регіону.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський висловив свої співчуття США щодо пожеж в Каліфорнії.

Тим часом пожежа, яка вирує в Лос-Анджелесі, випалила цілі квартали та райони дотла — з'явилися фото та відео катастрофи. 

Джо Байден США Дональд Трамп пожежа Каліфорнія Лос-Анджелес

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