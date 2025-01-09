Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп обвинил Байдена в пожарах в Калифорнии arrow

Трамп обвинил Байдена в пожарах в Калифорнии

9 января 2025 12:12
Анастасия Постоенко - Редактор
Пожары в Калифорнии — Трамп винит Байдена и Ньюсома
Президент Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасия Постоенко - Редактор

Избранный президент США Дональд Трамп резко раскритиковал экс-президента Джо Байдена и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Он заявил, что катастрофический сокрушительный пожар, охвативший Лос-Анджелес является результатом их бездействия.

Об этом сообщает The Spun и Reuters.

Читайте также:

Трамп раскритиковал губернатора Калифорнии 

Дональд Трамп обнародовал сообщение на Truth Social, где обвинил Гэвина Ньюсома в масштабных пожарах.

Трамп также раскритиковал Ньюсома за непутевую политику водообеспечения, в частности за отказ подписать декларацию о восстановлении водных ресурсов. По его словам, это решение привело к тому, что миллионы галлонов воды не попали в регионы, которые сейчас пострадали от пожаров.

null
Допись Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Одна из лучших и красивейших частей США в Америке сгорает до тла. Все превратилось в пепел и Гэвин Ньюсом должен ответить за это. Это он во всем виноват!" — написал Трамп.

В свою очередь Гэвин Ньюсом заявил ведущему в эфире новостей CNN, что не желает комментировать заявления Дональда Трампа.

"Люди буквально убегают, люди теряют жизни, дети теряют школы, семьи полностью разорваны, церкви сожжены– этот человек хотел это политизировать. У меня есть много мыслей о том, что я хочу сказать, и я не буду.Сегодня я стоял рядом с президентом Соединенных Штатов Америки, и я гордился тем, что был с Джо Байденом, и он поддерживал спину каждого человека в этом сообществе, и он не играл в политику, и он не пытался разделить кого-то из нас", — прокомментировал губернатор.

Трамп жестко раскритиковал Байдена за пожары в Лос-Анджелесе

На своей социальной платформе Truth Social Трамп заявил:

null
Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Нет воды в пожарных гидрантах! Нет денег! Вот что оставляет мне Джо Байден! Спасибо, Джо!" высказался он.

Вдобавок он обвинил губернатора в провале борьбы с пожарами:

"Ньюсом и его команда локализовали ровно НОЛЬ процентов пожаров. Это не правительство. Я не могу дождаться 20 января!" — высказался Дональд Трамп.

На юге Калифорнии на этой неделе вспыхнули масштабные лесные пожары, которые охватили районы Пасифик-Палисейдс, Малибу и другие окрестности Лос-Анджелеса. В результате стихии более 80 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться, разрушено более тысячи зданий, а ущерб может достичь миллиардов долларов. По меньшей мере пять человек погибли, а легендарный стадион "Роуз Боул" оказался под угрозой уничтожения.

Несмотря на критику Трампа, многие эксперты считают, что масштабные пожары в Калифорнии являются следствием климатических изменений и несовершенства инфраструктуры региона.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил свои соболезнования США относительно пожаров в Калифорнии.

Тем временем пожар, бушующий в Лос-Анджелесе, выжгли целые кварталы и районы дотла — появились фото и видео катастрофы.

Джо Байден США Дональд Трамп пожар Калифорния Лос-Анджелес

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

12:31 Петиция о запрете раздачи тысячи гривен — Зеленский ответил

12:21 Прибыльная недвижимость — в какой стране ЕС стоит инвестировать

12:12 Трамп обвинил Байдена в пожарах в Калифорнии

12:11 ВР приняла законопроект о базовой военной подготовке — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:00 Запрещенные вещи в маршрутках — что нельзя перевозить пассажирам

11:59 Скандал — на Одесчине снова некачественно установили фортификации

11:49 Бедность среди населения выросла — ученая назвала причины

11:37 Украинка рассказала о катастрофическом пожаре в Лос-Анджелесе

11:31 Зеленский выразил США поддержку из-за пожаров в Калифорнии

12:31 Петиция о запрете раздачи тысячи гривен — Зеленский ответил

12:21 Прибыльная недвижимость — в какой стране ЕС стоит инвестировать

12:12 Трамп обвинил Байдена в пожарах в Калифорнии

12:11 ВР приняла законопроект о базовой военной подготовке — детали

12:00 Запрещенные вещи в маршрутках — что нельзя перевозить пассажирам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:59 Скандал — на Одесчине снова некачественно установили фортификации

11:49 Бедность среди населения выросла — ученая назвала причины

11:37 Украинка рассказала о катастрофическом пожаре в Лос-Анджелесе

11:31 Зеленский выразил США поддержку из-за пожаров в Калифорнии

11:29 Новый китайский вирус уже в Одесской области — сколько больных

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

7 января 2025

22:37 Китайский вирус в Одессе — боятся ли локдауна горожане

06:40 Цены на металлолом в январе — стоимость 1 кг чермета в Украине

06:20 Закрытие ФЛП в Украине — как повышение налогов влияет на бизнес

Text

12:34 Нардеп предупредил о кризисе из-за проблем с бронированием

Text

10:11 Нардеп раскрыл причину переноса визита Келлога в Украину

Text

08:00 У Трампа заявили о сроках конца войны, — эфир Ранок.LIVE

Text

06:15 Боец заявил, что нужны еще средства для работы по Шахедам

Text

04:27 Новый глава КГВА является профессиональным человеком, — Витренко

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

03:42 Остановку транспорта во время тревог в Киеве отменят, — Витренко

Text

00:09 Приднестровье боится помощи от Молдовы и Украины, — Ионице

8 января 2025
Text

22:03 Демченко ответил, есть ли угроза на белорусской границе

Text

19:00 Кадровые изменения и назначения Ткаченко — эфир Київський час

Text

17:50 Российский обстрел Запорожья — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья