Пожары в Калифорнии — Трамп винит Байдена и Ньюсома

Президент Дональд Трамп. Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп резко раскритиковал экс-президента Джо Байдена и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Он заявил, что катастрофический сокрушительный пожар, охвативший Лос-Анджелес является результатом их бездействия.

Об этом сообщает The Spun и Reuters.

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Дональд Трамп обнародовал сообщение на Truth Social, где обвинил Гэвина Ньюсома в масштабных пожарах.

Трамп также раскритиковал Ньюсома за непутевую политику водообеспечения, в частности за отказ подписать декларацию о восстановлении водных ресурсов. По его словам, это решение привело к тому, что миллионы галлонов воды не попали в регионы, которые сейчас пострадали от пожаров.

Допись Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Одна из лучших и красивейших частей США в Америке сгорает до тла. Все превратилось в пепел и Гэвин Ньюсом должен ответить за это. Это он во всем виноват!" — написал Трамп.

В свою очередь Гэвин Ньюсом заявил ведущему в эфире новостей CNN, что не желает комментировать заявления Дональда Трампа.

"Люди буквально убегают, люди теряют жизни, дети теряют школы, семьи полностью разорваны, церкви сожжены– этот человек хотел это политизировать. У меня есть много мыслей о том, что я хочу сказать, и я не буду.Сегодня я стоял рядом с президентом Соединенных Штатов Америки, и я гордился тем, что был с Джо Байденом, и он поддерживал спину каждого человека в этом сообществе, и он не играл в политику, и он не пытался разделить кого-то из нас", — прокомментировал губернатор.

Трамп жестко раскритиковал Байдена за пожары в Лос-Анджелесе

На своей социальной платформе Truth Social Трамп заявил:

Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Нет воды в пожарных гидрантах! Нет денег! Вот что оставляет мне Джо Байден! Спасибо, Джо!" — высказался он.

Вдобавок он обвинил губернатора в провале борьбы с пожарами:

"Ньюсом и его команда локализовали ровно НОЛЬ процентов пожаров. Это не правительство. Я не могу дождаться 20 января!" — высказался Дональд Трамп.

На юге Калифорнии на этой неделе вспыхнули масштабные лесные пожары, которые охватили районы Пасифик-Палисейдс, Малибу и другие окрестности Лос-Анджелеса. В результате стихии более 80 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться, разрушено более тысячи зданий, а ущерб может достичь миллиардов долларов. По меньшей мере пять человек погибли, а легендарный стадион "Роуз Боул" оказался под угрозой уничтожения.

Несмотря на критику Трампа, многие эксперты считают, что масштабные пожары в Калифорнии являются следствием климатических изменений и несовершенства инфраструктуры региона.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил свои соболезнования США относительно пожаров в Калифорнии.

Тем временем пожар, бушующий в Лос-Анджелесе, выжгли целые кварталы и районы дотла — появились фото и видео катастрофы.