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Ермак ответил, когда возможна встреча Зеленского и Трампа

16 января 2025 20:54
Евгения Брюховецкая - редактор
Ермак анонсировал встречу Зеленского и Трампа
Председатель ОП Андрей Ермак. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вскоре состоится встреча новоизбранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Это произойдет уже после инаугурации нового главы Белого дома.

Об этом Ермак заявил в эфире телемарафона в четверг, 16 января.

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По словам Ермака, сразу после инаугурации Трампа между командами президентов начнутся официальные консультации относительно предстоящей встречи.

Глава Офиса Президента отметил, что не верит, что Трамп пойдет на какие-то шаги, чтобы ослабить США. В то же время он считает, что США не могут быть сильными без сильной Украины и справедливого мира.

"Я точно знаю, что Трамп хочет закончить эту войну, для него это важно", — добавил он.

Ермак отметил, что сразу после инаугурации нового президента США Украина настроена начать уже официальные разговоры и консультации относительно скорой встречи Трампа и Зеленского относительно планов окончания войны.

"Поверьте, начиная с 20 января эти консультации, эти контакты будут максимально эффективными. И мы будем работать, чтобы встреча между президентами состоялась как можно скорее, потому что она очень важна", — подытожил он.

Ранее издание Bloomberg писало, что команда Трампа готовит план санкций против России и Ирана. В частности, под ограничения снова попадет российская нефть.

А в результате предыдущего пакета санкций США цена на нефть в мире выросла до трехмесячного максимума — на 3%.

Владимир Зеленский Офис президента США Андрей Ермак Дональд Трамп встреча

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