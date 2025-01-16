Ермак анонсировал встречу Зеленского и Трампа

Ермак ответил, когда возможна встреча Зеленского и Трампа
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что вскоре состоится встреча новоизбранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Это произойдет уже после инаугурации нового главы Белого дома.
Об этом Ермак заявил в эфире телемарафона в четверг, 16 января.
Встреча Зеленского и Трампа
По словам Ермака, сразу после инаугурации Трампа между командами президентов начнутся официальные консультации относительно предстоящей встречи.
Глава Офиса Президента отметил, что не верит, что Трамп пойдет на какие-то шаги, чтобы ослабить США. В то же время он считает, что США не могут быть сильными без сильной Украины и справедливого мира.
"Я точно знаю, что Трамп хочет закончить эту войну, для него это важно", — добавил он.
Ермак отметил, что сразу после инаугурации нового президента США Украина настроена начать уже официальные разговоры и консультации относительно скорой встречи Трампа и Зеленского относительно планов окончания войны.
"Поверьте, начиная с 20 января эти консультации, эти контакты будут максимально эффективными. И мы будем работать, чтобы встреча между президентами состоялась как можно скорее, потому что она очень важна", — подытожил он.
Ранее издание Bloomberg писало, что команда Трампа готовит план санкций против России и Ирана. В частности, под ограничения снова попадет российская нефть.
А в результате предыдущего пакета санкций США цена на нефть в мире выросла до трехмесячного максимума — на 3%.
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