Зеленський зустрівся із Мелоні — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Фото: Володимир Зеленський/Х

Президент України Володмир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Це сталося одразу після участі у засіданні у форматі "Рамштайн" у четвер, 9 січня.

Про це Зеленський заявив у Х.

Читайте також:

Скриншот допису Зеленського

Про що Зеленський говорив з Мелоні

Президент України прибув до Італії для важливих переговорів з Мелоні.

Зеленський та Мелоні зустрілися. Фото: Володимир Зеленський/Х

Сторони обговорили стратегічні ініціативи для посилення обороноздатності України та реагування на актуальні глобальні виклики та підготовку до цьогорічної Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Римі.

Як відомо, метою заходу є залучення міжнародної підтримки для відбудови української інфраструктури та економіки.

Зеленський висловив глибоку вдячність уряду та народу Італії, яка залишається важливим партнером у боротьбі за справедливий мир та захист європейських цінностей, за непохитну підтримку України в умовах війни.

Зеленський та Мелоні обіймаються. Фото: Володимир Зеленський/Х

Нагадаємо, 9 січня Зеленський прибув у Німеччину. Там він взяв участь у 25-му засіданні Рамштайн.

Також ми писали, що Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони порушили питання безпеки та оборони.