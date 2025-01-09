Зеленський прибув до Італії для переговорів з Джорджою Мелоні

Зеленський прибув до Італії для переговорів з керівництвом країни
Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії після участі у зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн", яка проходила в Німеччині. Під час польоту борт глави держави супроводжував винищувач Eurofighter.
Момент прибуття Зеленського можна побачити на відео каналу "Ми-Україна" у четвер, 9 січня.
Під час свого візиту до Італії Зеленський зустрінеться із прем’єр-міністром країни Джорджією Мелоні. Речник президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам повідомив, що лідери держав обговорять цілу низку важливих питань, а саме:
- оборонна підтримка України;
- проведення Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку:
- координація міжнародних зусиль для досягнення миру;
- євроатлантична інтеграція нашої держави.
Очікується, що наступного дня український лідер зустрінеться з президентом Італії Серджіо Маттареллою.
Раніше ми писали, що Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони зосередили увагу на ключових питаннях безпеки та оборони.
Також Зеленський у межах засідання Контактної групи з питань оборони на авіабазі "Рамштайн" зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.
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