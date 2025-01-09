Зеленський прибув до Італії для переговорів з Джорджою Мелоні

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії після участі у зустріч контактної групи у форматі "Рамштайн", яка проходила в Німеччині. Під час польоту борт глави держави супроводжував винищувач Eurofighter.

Момент прибуття Зеленського можна побачити на відео каналу "Ми-Україна" у четвер, 9 січня.

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Під час свого візиту до Італії Зеленський зустрінеться із прем’єр-міністром країни Джорджією Мелоні. Речник президента Сергій Никифоров у коментарі журналістам повідомив, що лідери держав обговорять цілу низку важливих питань, а саме:

оборонна підтримка України;

проведення Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку:

координація міжнародних зусиль для досягнення миру;

євроатлантична інтеграція нашої держави.

Очікується, що наступного дня український лідер зустрінеться з президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Раніше ми писали, що Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони зосередили увагу на ключових питаннях безпеки та оборони.

Також Зеленський у межах засідання Контактної групи з питань оборони на авіабазі "Рамштайн" зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.