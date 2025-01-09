Зеленский прибыл в Италию для переговоров с Джорджей Мэлони

Владимир Зеленский и Джордж Мелони. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию после участия во встрече контактной группы в формате "Рамштайн", проходившей в Германии. В ходе полета борт главы государства сопровождал истребитель Eurofighter.

Момент прибытия Зеленского можно увидеть на видео канала "Ми-Україна" в четверг, 9 января.

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Во время визита в Италию Зеленский встретится с премьер-министром страны Джорджией Мелони. Спикер президента Сергей Никифоров в комментарии журналистам сообщил, что лидеры государств обсудят целый ряд важных вопросов, а именно:

оборонная поддержка Украины;

проведение Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Италии летом:

координация международных усилий по достижению мира;

евроатлантическая интеграция нашего государства.

Ожидается, что на следующий день украинский лидер встретится с президентом Италии Серджио Маттареллой.

Ранее мы писали, что Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обратили внимание на ключевые вопросы безопасности и обороны.

Также Зеленский в рамках заседания Контактной группы по обороне на авиабазе "Рамштайн" встретился с министром обороны Германии Борисом Писториусом.