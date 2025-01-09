Зеленський зустрівся з генсеком НАТО — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони зосередили увагу на ключових питаннях безпеки та оборони.

Про це Зеленський повідомив у Telegram у четвер, 9 січня.

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Скриншот допису Зеленського

У центрі розмови було питання подальшого зміцнення української ППО, що є критично важливим для захисту цивільного населення та інфраструктури від російських ракетних атак.

Також було розглянуто можливість залучення країн НАТО до закупівель українського озброєння, використовуючи данську модель співпраці. Цей підхід передбачає тісну інтеграцію та координацію зусиль для підтримки України в оборонному секторі.

Партнери обговорили спільне завдання — створення умов для наближення справедливого та тривалого миру. НАТО може відігравати ключову роль у реалізації цієї мети.

Особливу увагу було приділено можливостям платформи Північноатлантичного альянсу "Безпекова допомога і навчання для України" (NSATU) , яка може стати ефективним інструментом у зміцненні обороноздатності України та стабілізації ситуації в регіоні.

Нагадаємо, Рютте вважає несправедливою критику канцлера Німеччини Олафа Шольца з боку Зеленського. ЗМІ заявили, що генсек особисто звертався до українського лідера з проханням припинити це.

Також ми писали, що Зеленський у грудні провів важливу зустріч з Рютте у Брюсселі. Під час перемовин було акцентовано на зміцненні системи протиповітряної оборони України та створенні умов для забезпечення тривалого миру.