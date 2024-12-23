Генсек НАТО попросив Зеленського припинити критикувати Шольца

Володимир Зеленський і Марк Рютте. Фото: AP

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає несправедливою критику канцлера Німеччини Олафа Шольца з боку Президента України Володимира Зеленського. Генсек особисто звертався до українського лідера з проханням припинити це.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 23 грудня.

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Як зазначає видання, Німеччина була життєво важливим союзником України. Однак Київ розчарувало її коливання щодо не надання крилатих ракет великої дальності Taurus. Зеленський іноді різко реагував на це.

"Я часто казав Зеленському, що він повинен припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я вважаю, що це несправедливо", — зазначив Рютте.

Разом з тим Рютте зазначив, що для України важливі ракети Taurus. Він додав, що на відміну від Шольца, постачатиме Україні ці крилаті ракети й не обмежуватиме їх використання.

"Загалом ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України", — сказав Рютте.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна продовжує зміцнювати відносини з НАТО, це сприяє подальшій координації у наданні військової допомоги.

Канцелярія Федерального Канцлера Німеччини спростувала повідомлення про запланований візит Олафа Шольца до Москви. Представники російської сторони також підтвердили відсутність офіційних звернень з боку німецької сторони.