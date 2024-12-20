Канцлер Німеччини Олаф Шольц не поїде до Москви, як зазначають в його канцелярії

Прем'єр Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцелярія Федерального Канцлера Німеччини спростувала повідомлення про запланований візит Олафа Шольца до Москви. Представники російської сторони також підтвердили відсутність офіційних звернень з боку німецької сторони щодо організації такого візиту.

Про це повідомляє канал "Ми Україна".

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Що відомо про візит Шольца до Москви

Про потенційний візит Шольца до Москви сьогодні повідомляло видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела з Комітету східноєвропейських економічних відносин Бундестагу.

Як зазначає німецька преса, Шольц, ймовірно, за допомогою подібного візиту може скористатися можливим примиренням між Україною та Росією, щоб підвищити свій політичний рейтинг. річ у тому, що на 23 лютого у Німеччині заплановані парламентські вибори.

Згідно з даними німецьких політологів, зараз соціал-демократи Шольца сильно поступаються блоку ХДС/ХСС під керівництвом Фрідріха Мерца, що має сильну позицію щодо допомоги Україні та виступає за передачу нам ракет Taurus.

Нагадаємо, 19 грудня Шольц поспілкувався з новообраним Президентом США Дональдом Трампом про питання безпеки в Європі та встановлення миру в Україні.

Також на заміну Шольца може прийти лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який відомий жорсткою позицією до Росії.