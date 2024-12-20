Канцлер Німеччини Олаф Шольц не поїде до Москви, як зазначають в його канцелярії

Поїде чи ні — з'явились подробиці візиту Шольца до Москви
Канцелярія Федерального Канцлера Німеччини спростувала повідомлення про запланований візит Олафа Шольца до Москви. Представники російської сторони також підтвердили відсутність офіційних звернень з боку німецької сторони щодо організації такого візиту.
Про це повідомляє канал "Ми Україна".
Що відомо про візит Шольца до Москви
Про потенційний візит Шольца до Москви сьогодні повідомляло видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела з Комітету східноєвропейських економічних відносин Бундестагу.
Як зазначає німецька преса, Шольц, ймовірно, за допомогою подібного візиту може скористатися можливим примиренням між Україною та Росією, щоб підвищити свій політичний рейтинг. річ у тому, що на 23 лютого у Німеччині заплановані парламентські вибори.
Згідно з даними німецьких політологів, зараз соціал-демократи Шольца сильно поступаються блоку ХДС/ХСС під керівництвом Фрідріха Мерца, що має сильну позицію щодо допомоги Україні та виступає за передачу нам ракет Taurus.
Нагадаємо, 19 грудня Шольц поспілкувався з новообраним Президентом США Дональдом Трампом про питання безпеки в Європі та встановлення миру в Україні.
Також на заміну Шольца може прийти лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який відомий жорсткою позицією до Росії.
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