Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Поїде чи ні — з'явились подробиці візиту Шольца до Москви arrow

Поїде чи ні — з'явились подробиці візиту Шольца до Москви

20 грудня 2024 23:39
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не поїде до Москви, як зазначають в його канцелярії
Прем'єр Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Канцелярія Федерального Канцлера Німеччини спростувала повідомлення про запланований візит Олафа Шольца до Москви. Представники російської сторони також підтвердили відсутність офіційних звернень з боку німецької сторони щодо організації такого візиту. 

Про це повідомляє канал "Ми Україна".

Читайте також:

Що відомо про візит Шольца до Москви

Про потенційний візит Шольца до Москви сьогодні повідомляло видання Der Spiegel з посиланням на власні джерела з Комітету східноєвропейських економічних відносин Бундестагу.

Як зазначає німецька преса, Шольц, ймовірно, за допомогою подібного візиту може скористатися можливим примиренням між Україною та Росією, щоб підвищити свій політичний рейтинг. річ у тому, що на 23 лютого у Німеччині заплановані парламентські вибори.

Згідно з даними німецьких політологів, зараз соціал-демократи Шольца сильно поступаються блоку ХДС/ХСС під керівництвом Фрідріха Мерца, що має сильну позицію щодо допомоги Україні та виступає за передачу нам ракет Taurus. 

Нагадаємо, 19 грудня Шольц поспілкувався з новообраним Президентом США Дональдом Трампом про питання безпеки в Європі та встановлення миру в Україні.

Також на заміну Шольца може прийти лідер блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який відомий жорсткою позицією до Росії. 

росія Німеччина переговори Олаф Шольц візит

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:55 Окупанти вдарили шахедом по багатоповерхівці в Харкові

23:40 Українські слова, які не мають синонімів у російській — список

23:39 Поїде чи ні — з'явились подробиці візиту Шольца до Москви

Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

22:56 У "Резерв+" з'являться нові послуги — деталі

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

22:48 В ЄС закликали припинити підштовхувати Зеленського до переговорів

22:33 Чоловік без поважних причин проігнорував повістку — рішення суду

22:33 Подарунки на свята — скільки одесити готові витратити

22:23 Зниження мобілізаційного віку — нардеп відреагував на заяву

22:22 Міноборони хоче реформувати ТЦК — що відомо

23:55 Окупанти вдарили шахедом по багатоповерхівці в Харкові

23:40 Українські слова, які не мають синонімів у російській — список

23:39 Поїде чи ні — з'явились подробиці візиту Шольца до Москви

22:56 У "Резерв+" з'являться нові послуги — деталі

22:48 В ЄС закликали припинити підштовхувати Зеленського до переговорів

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

22:33 Чоловік без поважних причин проігнорував повістку — рішення суду

22:33 Подарунки на свята — скільки одесити готові витратити

22:23 Зниження мобілізаційного віку — нардеп відреагував на заяву

22:22 Міноборони хоче реформувати ТЦК — що відомо

21:57 Зробив собі білий квиток — на Одещині судили чемного порушника

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

7 грудня 2024

06:58Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу